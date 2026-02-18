Registraduría acerca la información a los colombianos con el lanzamiento de su chatbot

Foto: Cortesía

La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó un innovador servicio diseñado para acercar la información electoral a todos los colombianos residentes en el país y el exterior. Se trata del chatbot institucional, una herramienta que fortalece el ecosistema digital de la entidad y facilita el acceso a la información con miras a las elecciones de Congreso y presidencia de 2026.

Esta herramienta, disponible a través de WhatsApp, cuenta con ocho funcionalidades a las que el usuario puede acceder con solo enviar su número de cédula:

Consulta del lugar de votación. Verificación de designación como jurado de votación. Información sobre candidatos y listas electorales. Consulta de resultados preliminares en tiempo real. Cronograma con fechas clave del proceso electoral. Información sobre tarjetas electorales. Acceso al plan de trabajo institucional para las elecciones de 2026. Capacitación a jurados de votación.

“El chatbot facilita el acceso a la información electoral para personas de todas las edades y niveles educativos, desde cualquier lugar del territorio nacional o del exterior, sin importar el día o la hora. Es un canal diseñado para que los ciudadanos pueden acceder a la información de las elecciones de forma sencilla, ágil y segura”, señaló el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

Con este nuevo servicio, la Registraduría Nacional reafirma su compromiso con un proceso electoral más informado, accesible y transparente, que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana.