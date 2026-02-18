Registraduría acerca la información a los colombianos con el lanzamiento de su chatbot

Escucha este artículo
La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó un innovador servicio diseñado para acercar la información electoral a todos los colombianos residentes en el país y el exterior. Se trata del chatbot institucional, una herramienta que fortalece el ecosistema digital de la entidad y facilita el acceso a la información con miras a las elecciones de Congreso y presidencia de 2026.
Esta herramienta, disponible a través de WhatsApp, cuenta con ocho funcionalidades a las que el usuario puede acceder con solo enviar su número de cédula:
- Consulta del lugar de votación.
- Verificación de designación como jurado de votación.
- Información sobre candidatos y listas electorales.
- Consulta de resultados preliminares en tiempo real.
- Cronograma con fechas clave del proceso electoral.
- Información sobre tarjetas electorales.
- Acceso al plan de trabajo institucional para las elecciones de 2026.
- Capacitación a jurados de votación.
“El chatbot facilita el acceso a la información electoral para personas de todas las edades y niveles educativos, desde cualquier lugar del territorio nacional o del exterior, sin importar el día o la hora. Es un canal diseñado para que los ciudadanos pueden acceder a la información de las elecciones de forma sencilla, ágil y segura”, señaló el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.
Con este nuevo servicio, la Registraduría Nacional reafirma su compromiso con un proceso electoral más informado, accesible y transparente, que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana.