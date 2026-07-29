Registraduría fortalece el derecho a la identidad de personas trans y no binarias

Foto: Registraduría Nacional
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Más de una década de avances
Desde 2015, Colombia ha fortalecido progresivamente el reconocimiento del derecho a la identidad de las personas trans y no binarias.
Hoy la Registraduría garantiza:
- Documentos acordes con la identidad.
- Marcador “T” (trans) y “NB” (no binario).
- Cédula digital con estos marcadores.
- Trámites sin barreras.
- Atención con enfoque diferencial.
9.505 personas hoy cuentan con documentos que reflejan su identidad:
- (F) Mujeres trans: 6.248
- (M) Hombres trans: 3.004
- (NB) Personas no binarias: 247
- (T) Personas trans: 6
- Número de personas que han realizado la corrección del componente sexo del 1.° de junio de 2015 al 31 de mayo de 2026.
Fortaleciendo capacidades
IdentidadES es un proyecto implementado con el apoyo de AECID y OEA/PUICA.
- Capacitación y sensibilización.
- Creación y divulgación de materiales pedagógicos.
- Implementación de atención al usuario con enfoque diferencial.
- Creación de una ruta especial de atención.
+1.000 personas capacitadas:
- Funcionarios de la Registraduría de los 32 departamentos.
- Funcionarios consulares de 20 países de América, Europa y Asia.
- Representantes de notarías y organizaciones de la sociedad civil.
Acercando el derecho a las personas
Alianzas para promover y facilitar jornadas de identificación para personas trans y no binarias.
- Proyecto Transidentifiquémonos, con la Fundación GAAT, acercan los servicios registrales a personas trans en cuatro ciudades del país.
- Reafírmate con el Chuchú de la Cédula, con la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, facilitan el acceso a trámites de identificación para personas trans.
- Articulan acciones con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil para ampliar el acceso al derecho a la identidad.
IdentidadES y democracia
Con la implementación del Protocolo de Voto Trans, la Registraduría garantiza elecciones libres de discriminación.
- Las diferencias entre la expresión de género y el documento no son obstáculo para votar.
- Capacitaciones a jurados de votación y actores de la jornada electoral.
- El derecho a elegir la fila de ingreso al puesto de votación acorde con la identidad de género.
- La atención a casos de discriminación.
- Material pedagógico y carteles informativos en los puestos de votación.
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