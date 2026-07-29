Registraduría fortalece el derecho a la identidad de personas trans y no binarias

Foto: Registraduría Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Más de una década de avances

Desde 2015, Colombia ha fortalecido progresivamente el reconocimiento del derecho a la identidad de las personas trans y no binarias.

Hoy la Registraduría garantiza:

Documentos acordes con la identidad.

Marcador “T” (trans) y “NB” (no binario).

Cédula digital con estos marcadores.

Trámites sin barreras.

Atención con enfoque diferencial.

9.505 personas hoy cuentan con documentos que reflejan su identidad:

(F) Mujeres trans: 6.248

(M) Hombres trans: 3.004

(NB) Personas no binarias: 247

(T) Personas trans: 6

Número de personas que han realizado la corrección del componente sexo del 1.° de junio de 2015 al 31 de mayo de 2026.

Fortaleciendo capacidades

IdentidadES es un proyecto implementado con el apoyo de AECID y OEA/PUICA.

Capacitación y sensibilización.

Creación y divulgación de materiales pedagógicos.

Implementación de atención al usuario con enfoque diferencial.

Creación de una ruta especial de atención.

+1.000 personas capacitadas:

Funcionarios de la Registraduría de los 32 departamentos.

Funcionarios consulares de 20 países de América, Europa y Asia.

Representantes de notarías y organizaciones de la sociedad civil.

Acercando el derecho a las personas

Alianzas para promover y facilitar jornadas de identificación para personas trans y no binarias.

Proyecto Transidentifiquémonos, con la Fundación GAAT, acercan los servicios registrales a personas trans en cuatro ciudades del país.

Reafírmate con el Chuchú de la Cédula, con la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, facilitan el acceso a trámites de identificación para personas trans.

Articulan acciones con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil para ampliar el acceso al derecho a la identidad.

IdentidadES y democracia

Con la implementación del Protocolo de Voto Trans, la Registraduría garantiza elecciones libres de discriminación.