Publicidad

Home

Especiales

Le cuenta

Registraduría fortalece el derecho a la identidad de personas trans y no binarias

Así garantiza la Registraduría Nacional el derecho a la identidad de las personas trans y no binarias en Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Especiales
29 de julio de 2026 - 05:09 p. m.
Registraduría fortalece el derecho a la identidad de personas trans y no binarias
Foto: Registraduría Nacional
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Más de una década de avances

Desde 2015, Colombia ha fortalecido progresivamente el reconocimiento del derecho a la identidad de las personas trans y no binarias.

Hoy la Registraduría garantiza:

  • Documentos acordes con la identidad.
  • Marcador “T” (trans) y “NB” (no binario).
  • Cédula digital con estos marcadores.
  • Trámites sin barreras.
  • Atención con enfoque diferencial.

9.505 personas hoy cuentan con documentos que reflejan su identidad:

  • (F) Mujeres trans: 6.248
  • (M) Hombres trans: 3.004
  • (NB) Personas no binarias: 247
  • (T) Personas trans: 6
  • Número de personas que han realizado la corrección del componente sexo del 1.° de junio de 2015 al 31 de mayo de 2026.

Fortaleciendo capacidades

IdentidadES es un proyecto implementado con el apoyo de AECID y OEA/PUICA.

  • Capacitación y sensibilización.
  • Creación y divulgación de materiales pedagógicos.
  • Implementación de atención al usuario con enfoque diferencial.
  • Creación de una ruta especial de atención.

+1.000 personas capacitadas:

  • Funcionarios de la Registraduría de los 32 departamentos.
  • Funcionarios consulares de 20 países de América, Europa y Asia.
  • Representantes de notarías y organizaciones de la sociedad civil.

Acercando el derecho a las personas

Alianzas para promover y facilitar jornadas de identificación para personas trans y no binarias.

  • Proyecto Transidentifiquémonos, con la Fundación GAAT, acercan los servicios registrales a personas trans en cuatro ciudades del país.
  • Reafírmate con el Chuchú de la Cédula, con la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, facilitan el acceso a trámites de identificación para personas trans.
  • Articulan acciones con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil para ampliar el acceso al derecho a la identidad.

IdentidadES y democracia

Con la implementación del Protocolo de Voto Trans, la Registraduría garantiza elecciones libres de discriminación.

  • Las diferencias entre la expresión de género y el documento no son obstáculo para votar.
  • Capacitaciones a jurados de votación y actores de la jornada electoral.
  • El derecho a elegir la fila de ingreso al puesto de votación acorde con la identidad de género.
  • La atención a casos de discriminación.
  • Material pedagógico y carteles informativos en los puestos de votación.

Por Redacción Especiales

Temas recomendados:

AbiertoEE

Le cuenta

Registraduría Nacional

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.