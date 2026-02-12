Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Especiales

Trámite gratuito de sus documentos de identidad

Registraduría apoya a damnificados por emergencia invernal en Montería, Córdoba

A partir de hoy y hasta el próximo lunes, 16 de febrero, se adelantarán jornadas móviles de identificación gratuitas en tres puntos de Montería.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Especiales
12 de febrero de 2026 - 10:42 p. m.
Registraduría apoya a damnificados por emergencia invernal en Montería, Córdoba
Foto: Cortesía Registraduría Nacional del Estado Civil
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Ante la grave emergencia que enfrenta el departamento de Córdoba como consecuencia de la ola invernal, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Unidad de Atención a Población en Condición de Vulnerabilidad (UDAPV), llevará a cabo jornadas móviles de identificación gratuitas a partir de hoy y hasta el próximo lunes, 16 de febrero, en la capital cordobesa.

Las jornadas se desarrollarán en tres puntos de la ciudad, donde se espera atender aproximadamente a 5.000 personas damnificadas entre niños, jóvenes y adultos, con trámites de tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.

FechaLugarDirección
Miércoles 11 y jueves 12Colegio NacionalCalle 29A # 17-157
Viernes 13 y sábado 14Coliseo Miguel ‘Happy’ LoraCalle 22 A # 12-42
Lunes 16 de febreroColiseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz Kilómetro 10, vía Planeta Rica

“La garantía del acceso efectivo y oportuno a los documentos de identidad adquiere especial relevancia en el marco de esta contingencia, ya que estos son un requisito indispensable para acceder a ayudas humanitarias, programas sociales, servicios de salud y demás beneficios dispuestos para la población afectada”, señaló el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

Asimismo, el Registrador Nacional informó que se contempla la realización de jornadas de identificación adicionales en el departamento, de manera articulada entre la Registraduría Nacional y las alcaldías municipales, conforme a las necesidades que se identifiquen en el territorio.

Por Redacción Especiales

Temas recomendados:

Registraduría Nacional

Montería

Córdoba

AbiertoEE

Emergencia en Córdoba

Unidad de Atención a Población en Condición de Vulnerabilidad

UDAPV

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.