Registraduría apoya a damnificados por emergencia invernal en Montería, Córdoba

Ante la grave emergencia que enfrenta el departamento de Córdoba como consecuencia de la ola invernal, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Unidad de Atención a Población en Condición de Vulnerabilidad (UDAPV), llevará a cabo jornadas móviles de identificación gratuitas a partir de hoy y hasta el próximo lunes, 16 de febrero, en la capital cordobesa.

Las jornadas se desarrollarán en tres puntos de la ciudad, donde se espera atender aproximadamente a 5.000 personas damnificadas entre niños, jóvenes y adultos, con trámites de tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.

Fecha Lugar Dirección Miércoles 11 y jueves 12 Colegio Nacional Calle 29A # 17-157 Viernes 13 y sábado 14 Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora Calle 22 A # 12-42 Lunes 16 de febrero Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz Kilómetro 10, vía Planeta Rica

“La garantía del acceso efectivo y oportuno a los documentos de identidad adquiere especial relevancia en el marco de esta contingencia, ya que estos son un requisito indispensable para acceder a ayudas humanitarias, programas sociales, servicios de salud y demás beneficios dispuestos para la población afectada”, señaló el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

Asimismo, el Registrador Nacional informó que se contempla la realización de jornadas de identificación adicionales en el departamento, de manera articulada entre la Registraduría Nacional y las alcaldías municipales, conforme a las necesidades que se identifiquen en el territorio.