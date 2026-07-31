Representante a la Cámara Daniel Bernal impulsa reconocimiento de vía Bogotá-Villavicencio

Representante a la Cámara Daniel Bernal. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El representante a la Cámara por Cundinamarca, Daniel Bernal, anunció su incorporación a la comisión accidental que impulsará desde el Congreso de la República el reconocimiento de la vía Bogotá–Villavicencio como un proyecto de importancia estratégica nacional. La iniciativa reúne a congresistas de diferentes departamentos, entre ellos el representante a la Cámara por el Meta, Darwin Castellanos Romero, con el propósito de promover soluciones estructurales para este corredor, fundamental para la conectividad y la economía del país.

La comisión buscará articular el trabajo del Congreso con el Gobierno Nacional y las entidades responsables de la infraestructura para hacer seguimiento a las inversiones, las obras y las acciones necesarias que permitan disminuir la vulnerabilidad histórica de esta vía y garantizar su operación permanente.

La vía Bogotá–Villavicencio conecta a Bogotá y al centro del país con los Llanos Orientales y moviliza cerca del siete por ciento de toda la carga nacional. Por este corredor transitan diariamente alimentos, productos agroindustriales, combustibles, hidrocarburos, mercancías y miles de viajeros, por lo que cualquier interrupción tiene efectos directos sobre el abastecimiento, los costos logísticos y la competitividad del país.

Para Cundinamarca, además, esta carretera representa un corredor estratégico para el desarrollo regional. Atraviesa municipios de la Provincia de Oriente y constituye la principal puerta de entrada a la Provincia de Medina, cuyos habitantes han convivido durante décadas con cierres, restricciones y pérdidas económicas ocasionadas por deslizamientos, crecientes y fallas geológicas que han afectado repetidamente la movilidad.

“La vía Bogotá–Villavicencio no puede seguir siendo una carretera que solo concentra la atención del Estado cuando ocurre una emergencia. Su importancia para la economía nacional y para miles de familias de Cundinamarca y el Meta exige una visión de largo plazo y un compromiso permanente de todas las instituciones”, afirmó el representante a la Cámara Daniel Bernal.

Los antecedentes demuestran la necesidad de una intervención estructural. Durante los últimos años, el corredor ha registrado múltiples cierres por deslizamientos y movimientos en masa, especialmente en sectores como los kilómetros 46, 47, 48, 50, 56, 58 y 69, además de zonas cercanas al túnel de Quebrada Blanca y al puente de Estaquecá. Solo para atender varios de estos puntos críticos, el Gobierno Nacional destinó una inversión inicial de $234.000 millones, reflejando la dimensión de un problema que continúa afectando a miles de usuarios y a la economía nacional.

Bernal recordó que esta fue una de las principales preocupaciones expresadas por las comunidades durante los recorridos realizados en campaña por la Provincia de Oriente. Por esa razón, anunció la conformación de este trabajo conjunto acompañado por los diputados de Cundinamarca *Andrés Arias* y *Juan Gabriel Ayala*, con quienes asumió el compromiso de impulsar soluciones para este corredor vial.

“Con Andrés Arias y Juan Gabriel Ayala recorrimos los municipios de Oriente y escuchamos una preocupación que se repetía en cada encuentro: la incertidumbre que genera esta vía para las familias, los transportadores y los productores. Hoy empezamos a cumplir ese compromiso desde el Congreso, trabajando para que esta carretera deje de ser noticia por las emergencias y se convierta en una prioridad permanente para el Estado colombiano”, señaló.

Una vez sea aprobada formalmente por la Cámara de Representantes, la comisión adelantará mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional de Vías, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la concesionaria y las autoridades territoriales para revisar el estado de las obras, hacer seguimiento a las inversiones comprometidas y promover soluciones de largo plazo para este corredor.

“Cuando esta vía se cierra no pierde únicamente el Meta o Cundinamarca; pierde Colombia. Por aquí se mueve buena parte del abastecimiento del país, miles de empleos y una conexión indispensable entre el centro del territorio nacional y los Llanos Orientales. Esa es la dimensión de la responsabilidad que hoy asumimos desde el Congreso”, concluyó Bernal.