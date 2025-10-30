Skechers Glide-Step: el nuevo paso del estilo en movimiento

El athleisure ha dejado de ser una moda para convertirse en una filosofía de vestir: cómoda, auténtica y consciente. Los nuevos Glide-Step se integran naturalmente a esta estética. Foto: Cortesía

El movimiento no solo se ve: se siente, se inspira, se contagia. Con esa premisa, Skechers presenta su nueva silueta Glide-Step, una apuesta que reafirma la evolución del estilo athleisure —esa fusión entre lo deportivo y lo cotidiano que redefine la manera en que hoy nos vestimos y nos movemos por el mundo.

Más que un calzado, Glide-Step representa una experiencia de libertad. Su diseño combina tecnología, confort y funcionalidad para quienes entienden que el estilo también está hecho de movimiento. La clave está en su entresuela con tecnología Glide-Step®, que genera una pisada suave con retorno natural de energía, y en la plantilla Skechers Air-Cooled Memory Foam®, que se adapta al pie para brindar una sensación de descanso constante.

A estas innovaciones se suma la tecnología Slip-ins® con Heel Pillow™, una creación exclusiva de Skechers que permite calzarse sin usar las manos, garantizando comodidad y sujeción. Prácticos, modernos y funcionales, los Glide-Step se consolidan como una pieza icónica dentro del portafolio de la marca.

Su versatilidad también marca la diferencia: disponibles en una paleta de colores en tendencia —desde neutros minimalistas hasta tonos vibrantes— y con una silueta ligera, se adaptan con facilidad a distintos estilos y momentos del día. Son ideales tanto para un look casual de oficina como para un fin de semana activo o un viaje improvisado.

El lanzamiento cuenta con el respaldo del cantante David Bisbal, embajador internacional de Skechers, quien encarna a la perfección el espíritu de dinamismo y energía que inspira esta colección.

Cómo llevarlos bajo la tendencia athleisure

El athleisure ha dejado de ser una moda para convertirse en una filosofía de vestir: cómoda, auténtica y consciente. Los nuevos Glide-Step se integran naturalmente a esta estética, ofreciendo infinitas combinaciones de estilo:

Oficina relajada: trousers amplios, blazer estructurado y Glide-Step; una mezcla de sofisticación y confort para el nuevo power look urbano.

Fin de semana en la ciudad: conjunto monocromático con joggers y camiseta blanca; añade accesorios o una chaqueta de cuero para un toque de actitud.

Viaje o aeropuerto: jeans rectos, hoodie oversize y Glide-Step, la fórmula ideal para recorrer el mundo con estilo y sin renunciar a la comodidad.

Momento activo: leggings, camisa abierta o chaleco ligero, perfecto para quienes conectan bienestar físico con moda cotidiana.

Los Skechers Glide-Step están disponibles en tiendas Skechers de todo el país y en distribuidores autorizados como J&G, Deport-Int y People Plays, en versiones para mujer, hombre y niños.