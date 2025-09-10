Skechers y Fortaleza CEIF anuncian acuerdo de patrocinio

La nueva línea CTRL^ PACK en color blanco y turquesa. Foto: Cortesía

La marca deportiva Skechers firmó un acuerdo con el club bogotano Fortaleza CEIF para convertirse en su patrocinador oficial. Gracias a esta alianza, tanto los jugadores profesionales como los jóvenes de la academia tendrán acceso a la más reciente tecnología en calzado de fútbol, incluyendo la nueva línea CTRL^Pack. Además, Skechers dotará al equipo de calzado para entrenadores y tenis para el uso fuera de la cancha.

El convenio también se verá reflejado en la indumentaria, ya que el logo de Skechers ahora estará presente en las camisetas del club capitalino.

“El equipo de Fortaleza se mueve por la innovación y la pasión de hacer del deporte una experiencia para todos. Por eso esta alianza con Skechers nos llena de orgullo. Compartimos la visión de construir el futuro sobre valores sólidos y juntos daremos vida a proyectos que trasciendan más allá de la cancha”, señaló Francisco Serrano, presidente de Fortaleza CEIF.

“Fortaleza encarna una visión enfocada en el futuro que resuena con nosotros: construir desde las bases, con disciplina y pasión. Colombia es clave para el fútbol en Sudamérica y por eso estamos invirtiendo en todos los niveles del deporte, desde nuestro acuerdo con Luis Sinisterra hasta esta alianza con un club que fomenta la educación deportiva y el talento juvenil”, afirmó Cristian Donghi, Country Manager de Skechers Colombia.

Fortaleza CEIF se ha caracterizado por su enfoque en la formación integral de jugadores, con una academia que reúne a más de 2.100 jóvenes en Bogotá. Con esta alianza, Skechers busca apoyar ese proceso y garantizar que los futbolistas en formación cuenten con calzado cómodo y de alto rendimiento.

La colección Skechers Football, que incluye modelos como el SKX_2 Elite y el Razor 1.5 Elite, ya está disponible en tiendas seleccionadas de Skechers y en distribuidores especializados como People Plays y LF10. Los seguidores de la marca también pueden acceder a lanzamientos exclusivos a través de las cuentas oficiales de Skechers en Instagram y TikTok.