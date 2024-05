Tecnoglass reportó resultados del primer trimestre de 2024 Foto: Cortesía

Tecnoglass, Inc. (NYSE: TGLS) (“Tecnoglass” o la “Compañía”), empresa líder en la manufactura de ventanas de aluminio y vinilo, y vidrio arquitectónico de alta calidad, asociados a la industria global de la construcción residencial y comercial, reportó los resultados financieros del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024.

José Manuel Daes, Director Ejecutivo de Tecnoglass, comentó: “Estoy orgulloso de la resiliencia de nuestro equipo al comenzar el 2024. Ante los desafíos macroeconómicos, mantuvimos un rumbo fijo con nuestro negocio multifamiliar/comercial ejecutando frente a nuestro creciente backlog récord, mientras que nuestro canal de ventas residencial unifamiliar experimentó dificultades dado a los impactos de la inflación en el gasto de los consumidores. Dicho esto, nos motiva el ver niveles récord de pedidos en proyectos residenciales unifamiliares durante marzo y abril, lo que no da un buen indicio de un cambio positivo en la demanda hacia el segundo trimestre. Nuestro énfasis estratégico en la eficiencia del capital de trabajo ha resultado en una sólida generación de flujo de caja libre, a pesar de los desafíos en los márgenes interanuales causados por un menor apalancamiento operativo, un impacto cambiario negativo y un mix de ingresos desfavorable debido a un aumento en las ventas de instalación y de vidrio arquitectónico y perfilería de aluminio sin ensamblar. A pesar de los obstáculos macroeconómicos generales, seguimos viendo una sólida trayectoria en nuestro backlog, alcanzando un máximo histórico una vez más, dándonos visibilidad hasta buena parte del 2025. Nos sentimos optimistas sobre la robustez de nuestro negocio, respaldados por una fuerte actividad de cotización para nuestra innovadora línea de vinilo y otros productos, relaciones sólidas con nuestros clientes y amplias oportunidades de expansión geográfica en el 2024 y más allá.”

Christian Daes, Director de Operaciones de Tecnoglass, agregó: “Nuestro desempeño en el primer trimestre refleja nuestra capacidad de adaptarnos en medio de un entorno dinámico. Terminamos el trimestre con otro backlog récord en $916 millones de dólares, reflejando un portafolio de proyectos en constante expansión para proyectos multifamiliares/comerciales hasta el 2025. El interés de los clientes en nuestros productos de vinilo sigue siendo muy positivo según la actividad de cotización, y estamos avanzando para aumentar los despachos en la segunda mitad del 2024. Nuestro sólido backlog, inversiones estratégicas para diversificar nuestro portafolio de productos y nuestra destacada capacidad fabricación nos dan confianza en nuestra capacidad para seguir generando valor en nuestro negocio a medida que avanzamos.”

Resultados del Primer Trimestre de 2024

Los ingresos totales para el primer trimestre de 2024 disminuyeron 4,9% a $192,6 millones de dólares, frente a $202,6 millones de dólares en el trimestre del año anterior. Los ingresos comerciales aumentaron ligeramente, en línea con el cronograma previsto de entregas de proyectos. Los ingresos residenciales unifamiliares se vieron afectados por una actividad secuencial más lenta como resultado de las altas tasas de interés e hipotecarias, pero ya mostrando una recuperación importante en base a los pedidos recibidos durante Marzo y Abril. Las variaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera tuvieron un impacto adverso de $0,9 millones de dólares en los ingresos totales en el trimestre. La utilidad bruta para el primer trimestre de 2024 fue de $74,7 millones de dólares, representando un margen bruto del 38,8%, en comparación con una utilidad bruta de $107,8 millones de dólares, representando un margen bruto del 53,2% en el trimestre del año anterior. La variación interanual en el margen bruto reflejó un impacto desfavorable en el tipo de cambio de casi 800 puntos básicos, menor apalancamiento operativo en ingresos más bajos, descuentos promocionales en productos para el mercado residencial unifamiliar y un mayor peso de ventas por instalación y vidrio arquitectónico y perfilería de aluminio sin ensamblar durante el trimestre, en parte relacionado con la disminución de las ventas residenciales unifamiliares durante el período.

Al igual que en el cuarto trimestre de 2023, los márgenes se vieron afectados por una fuerte revaluación del Peso de aproximadamente 18% interanual, pero también por un efecto no monetario relacionado con un aumento en la valoración de nuestro inventario desde su compra en el cuarto trimestre de 2023 hasta su venta en el primer trimestre de 2024. La parte no monetaria del efecto desfavorable de la moneda durante el trimestre contrastó con un efecto positivo durante el primer trimestre de 2023 y está relacionada con la contabilización de inventarios en pesos colombianos como moneda funcional. En términos secuenciales, la utilidad bruta comparada con el 42,6% en el cuarto trimestre de 2023, también se vio afectado por una revaluación secuencial del peso de aproximadamente el 5%. Los gastos operacionales fueron $33,6 millones de dólares para el primer trimestre del 2024 en comparación con $34,1 millones de dólares para el mismo trimestre del año anterior, con la disminución atribuible principalmente a menores gastos de transporte y comisiones, parcialmente compensado por mayores gastos de personal debido a ajustes salariales generales al principio del año. Como porcentaje de los ingresos totales, los gastos operacionales fueron de 17,5% para el primer trimestre de 2024 en comparación con 16,8% en el trimestre del año anterior, principalmente debido a menores ingresos.

La utilidad neta fue de $29,7 millones de dólares, o $0,63 por acción diluida, en el primer trimestre de 2024 en comparación con una utilidad neta de $48,2 millones de dólares, o $1,01 por acción diluida, en el trimestre del año anterior, incluida una pérdida no monetaria por diferencia en cambio de $0,2 millones de dólares en el primer trimestre de 2024 y una pérdida de $1,1 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. Estas ganancias y pérdidas no monetarias están relacionadas con la remedición contable de activos y pasivos denominados en dólares estadounidenses frente al peso colombiano como moneda funcional. La utilidad neta ajustada1 fue de $30,9 millones de dólares, o $0,66 por acción diluida, en el primer trimestre de 2024 en comparación con una utilidad neta ajustada de $51,5 millones de dólares, o $1,08 por acción diluida, en el trimestre del año anterior. La utilidad neta ajustada1, tal como se concilia en la tabla a continuación, excluye el impacto de ganancias o pérdidas por diferencia en cambio no monetarias y otras partidas no recurrentes, junto con el impacto fiscal de ajustes a tasas estatutarias, para reflejar mejor el desempeño financiero de la compañía.

El EBITDA ajustado1 fue de $51,0 millones de dólares, o el 26,5% de los ingresos totales, en el primer trimestre de 2024, en comparación con $85,8 millones de dólares, o el 42,4% de los ingresos totales, del trimestre del año anterior. El cambio se atribuyó principalmente a los factores antes mencionados que afectaron el margen bruto, así como a los menores ingresos interanuales. El EBITDA ajustado1 incluyó una contribución de $0,8 millones de dólares de nuestro Joint Venture con Saint-Gobain, en comparación con $1,5 millones de dólares en el trimestre del año anterior. Generación de Caja, Asignación de Capital y Liquidez. El efectivo proporcionado por las actividades de operación durante el primer trimestre de 2024 fue de $33,4 millones de dólares, impulsado principalmente por una sólida gestión del capital de trabajo. Las inversiones en activos fijos de $9,9 millones de dólares en el trimestre incluyeron pagos por terrenos previamente comprados para futura expansión de capacidad, junto con la amortización de una parte de las inversiones previamente divulgadas en instalaciones e infraestructura operativa. Durante el trimestre, la Compañía devolvió capital a los accionistas a través del pago de $4,2 millones de dólares en dividendos en efectivo, que posteriormente se incrementó en más del 20%. Además, la Compañía tiene aproximadamente $26 millones de dólares restantes bajo el programa actual de recompra de acciones. La Compañía finalizó el primer trimestre de 2024 con una liquidez total de aproximadamente $306,0 millones de dólares, incluidos $135,9 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo y $170,0 millones de dólares de disponibilidad bajo sus líneas de crédito rotativas comprometidas.

Dada la fuerte generación de efectivo de la Compañía, el apalancamiento de la deuda neta se mantuvo en niveles mínimos récord de 0,1x deuda neta sobre EBITDA ajustado1 de los últimos doce meses, en comparación con 0,1x en el año anterior.

Proyecciones para el año 2024

Santiago Giraldo, Director Financiero de Tecnoglass, declaró: “Continuamos anticipando un crecimiento en los ingresos para el 2024 y presentamos un rango de escenarios basados en dinámicas de mercado y de dinámicas internas relevantes para nuestras proyecciones. Nuestro escenario base proyecta ingresos anuales de $875 millones de dólares y EBITDA ajustado de $267 millones de dólares. Igualmente incluimos un escenario conservador que llevaría los ingresos a un crecimiento de 2% interanual, y un escenario optimista que llevaría los ingresos a un crecimiento de 9% interanual, generando márgenes de EBITDA Ajustado de 29% y 31%, respectivamente. Estos escenarios consideran una variedad de factores, incluida la sostenibilidad del reciente aumento en las órdenes de productos residenciales unifamiliares a medida que avanza el año, una esperada aceleración en las ventas de vinilo, un mayor mix de ingresos por instalación y vidrio arquitectónico y perfilería de aluminio sin ensamblar, tasas de cambio menos volátiles desde el inicio del 2024, la ejecución oportuna de nuestro backlog actual y distintos escenarios en las tasas de interés en Estados Unidos hasta fin del año. Los tres escenarios asumen un sólido crecimiento y generación de flujo de caja libre en el 2024. Seguimos confiando en nuestra capacidad de crecimiento, respaldados por un backlog en crecimiento y una demanda sólida en nuestra nueva línea de productos de vinilo, con la expectativa de ampliar nuestra participación en el mercado y una mayor generación de valor”.

Webcast y conferencia telefónica La gerencia organizará una transmisión por Internet y una conferencia telefónica el 9 de mayo de 2024 a las 10:00 a.m. Hora del Este para revisar los resultados de la Compañía. La conferencia telefónica se transmitirá en vivo a través de Internet. Además, una presentación de diapositivas acompañará a la conferencia telefónica. Para escuchar la llamada y ver las diapositivas, visite la sección de Relaciones con Inversionistas del siSo web de Tecnoglass en www.tecnoglass.com Visite

el sitio web al menos 15 minutos antes para registrarse, descargar e instalar cualquier sojware de audio necesario. Para aquellos que no puedan acceder a la transmisión por Internet, se podrá acceder a la conferencia telefónica marcando 1-844-826-3035 (nacional) o 1-412-317-5195 (internacional). Al marcar, solicite unirse a la conferencia telefónica del primer trimestre de 2024 de Tecnoglass.

Si no puede escuchar en vivo, se archivará una repetición de la transmisión por Internet en el sitio web. También puede acceder a la reproducción de la conferencia telefónica marcando 1-844-512- 2921 (nacional) o 1-412-317-6671 (Internacional) e ingresando el código de acceso: 10188243.