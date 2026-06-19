Territorio TdeA consolida estrategia de educación superior

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Con 9.251 estudiantes, el TdeA Institución Universitaria consolida su compromiso con la transformación social y el acceso equitativo a la educación superior a través de la estrategia Territorio TdeA, una apuesta académica que permite llegar a municipios y comunidades apartadas del departamento y del país.

Es así como más de 197 docentes de las facultades de Ciencias Administrativas y Económicas, Derecho y Ciencias Forenses, Ingeniería y Educación y Ciencias Sociales y del Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes, se trasladan los fines de semana en lancha, avión o transporte terrestre hacia las localidades que ofertan programas académicos en las aulas dispuestas de los denominados Centros de Atención Tutorial (CAT); además, bajo el modelo a distancia se apoyan con el uso de TIC.

Esta iniciativa rompe las barreras geográficas y económicas que históricamente han limitado el acceso a la educación superior, permitiendo que docentes y equipos académicos del TdeA se desplacen hasta los municipios para acompañar los procesos formativos de las comunidades en sus propios contextos culturales y sociales, resaltó el rector del TdeA, Leonardo García Botero.

En la actualidad, Territorio TdeA llega a los departamentos de Antioquia, Caldas, Nariño, Putumayo, Chocó, Norte de Santander, Meta y Córdoba, con programas como Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, Licenciatura en Educación Campesina y Rural, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agronómica, Tecnología en Gestión Informática, Tecnología en Implementación de Servicios IoT, Tecnología en Ciberseguridad, Contaduría Pública, Negocios Internacionales, Tecnología en Gestión Comercial, Administración Financiera, Profesional en Criminalística, Derecho, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Biología y Administración Pública.

Educación superior flexible e inclusiva

Uno de los pilares fundamentales de esta estrategia es el reconocimiento y respeto por la diversidad cultural. En muchos de los procesos académicos, desarrollados en territorios indígenas y rurales, el TdeA promueve escenarios de diálogo intercultural en los que se valoran las lenguas ancestrales, las tradiciones y las dinámicas propias de cada comunidad.

“Territorio TdeA representa una educación cercana, incluyente y pertinente. Hoy estamos en varios municipios de Putumayo donde la mayoría de su población es indígena y allí el acuerdo fue respetar su lengua ancestral y el castellano como segunda lengua; no el inglés que ha sido el requisito para acceder a una graduación”, destacó el rector, García Botero.

Con los pueblos indígenas, el TdeA ha desarrollado un modelo de formación flexible, que posibilita el reconocimiento de las lenguas ancestrales como primera lengua y la certificación de la competencia de lengua castellana como segunda. Un modelo que ha sido socializado en la Universidad de Huánuco y la Universidad Nacional Intercultural de Perú.

En la actualidad, el 99% de los estudiantes matriculados con el TdeA, lo hacen en condiciones de gratuidad, lo que se traduce en más oportunidades para que los jóvenes y las comunidades puedan formarse sin tener que abandonar sus territorios, respetando sus identidades, saberes ancestrales y dinámicas sociales.

Con Territorio TdeA, la institución reafirma su misión de formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo regional y nacional, fortaleciendo procesos educativos que impactan de manera positiva la vida de miles de estudiantes y sus comunidades.

Nuevos estudiantes para Territorio TdeA: 2026-02

La consolidación de una educación superior pertinente, accesible y transformadora como eje central de la IV Mesa Estratégica de Educación Superior del TdeA Institución Universitaria fue el espacio en el que se consolidó la nueva oferta de programas que hacen parte de la estrategia Territorio TdeA, en articulación con los alcaldes.

Para el segundo semestre de 2026, se ofrecen programas de educación superior en 44 municipios (CAT), en los cuales se realizan reuniones con los aspirantes para el respectivo acompañamiento en la inscripción. Se pretende ampliar la cobertura a dos mil nuevos estudiantes.

Acorde con el cronograma de la mesa de educación superior, Territorio TdeA tiene abierto el proceso de inscripciones hasta 16 de junio de 2026, a través de la página web (www.tdea.edu.co).

El TdeA Institución Universitaria aplicará las condiciones establecidas en las políticas y reglamento operativo de Gratuidad por el Ministerio de Educación Nacional.