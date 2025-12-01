Claudia Camargo, managing partner de BDO en Colombia. Foto: Cortesía

¿Por qué apoyar iniciativas como Titanes Caracol?

Titanes Caracol es una apuesta tangible y visible por Colombia, que desde hace ya diez años le ha mostrado al país los rostros y experiencias de cientos de colombianos que desde las maneras más sencillas y genuinas construyen entornos y proyectos maravillosos para el desarrollo de sus comunidades; personas que desde lo mucho o poco, con sus conocimientos y formación buscan compartir lo mejor de sí por el país. En BDO estamos convencidos de que esa es la ruta para la construcción de una Colombia mejor y acompañarlos desde nuestro rol de aliados estratégicos nos permite contribuir a esa labor.

¿Cuál es el valor de participar en los 10 años de Titanes Caracol?

Considero, en primer lugar, el valor humano y social: Titanes Caracol es una ventana a la realidad más inspiradora de Colombia, nos ha dado la oportunidad de conocer de primera mano cientos de iniciativas y las historias de vida de los Titanes, las cuales son el testimonio de la calidad humana, la resiliencia y el compromiso social que habita en cada rincón del país. Participar nos permite ser validadores y amplificadores de estas narrativas que confirman la capacidad transformadora de los colombianos.

En segundo lugar, desde la óptica organizacional, es una fuente maravillosa de aprendizaje. Los líderes de estos proyectos sociales son verdaderos maestros que nos enseñan sobre la creatividad, la recursividad y la impresionante capacidad de gestión para alcanzar metas significativas con recursos limitados. Ellos nos inspiran a integrar estos mismos valores en nuestra propia cultura corporativa.

¿Cuál ha sido el aporte de BDO en el desarrollo sostenible de Colombia?

Entendemos la sostenibilidad como una responsabilidad compartida y una oportunidad estratégica para transformar nuestra operación. Para materializar esta visión, hemos desarrollado BDO Sostenible, una estrategia que genera impactos positivos en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza. Esta estrategia se fundamenta en cuatro pilares esenciales (calidad, talento, ética y gestión del riesgo, e innovación y tecnología), las cuales integran transversalmente temas como el cambio climático y la gestión ambiental en cada etapa de nuestra cadena de valor. Por otra parte, asumimos nuestro rol como multiplicadores de conocimiento, acompañando a organizaciones a superar sus desafíos ESG y a promover la resiliencia y un crecimiento más equitativo e inclusivo.

¿De qué manera se conecta el propósito de BDO con el espíritu de los Titanes?

Desde BDO somos conscientes de que el desarrollo sostenible exige una participación en las comunidades con las que interactuamos. En este sentido, creamos BDO Impacta, nuestro programa de responsabilidad social corporativa el cual articula las iniciativas sociales que impulsamos. Este programa integra el trabajo probono de nuestros equipos profesionales, las alianzas con organizaciones sociales y el voluntariado corporativo con el propósito de generar valor compartido, fortalecer el tejido social y contribuir al bienestar colectivo. En BDO Impacta acompañamos tres poblaciones clave desde el voluntariado corporativo: niños, niñas y adolescentes; personas en condiciones de discapacidad y adultos mayores. Además, incorpora acciones de impacto ambiental a través de jornadas de reforestación y el bienestar animal.

¿Qué mensaje les envía a los Titanes en Colombia?

Ante todo, nuestro mensaje es de profunda admiración y agradecimiento. Reconocemos en los Titanes una capacidad única y ejemplar de desligarse de lo personal para pensar en colectivo. Su labor se convierte en un valioso aporte a la construcción de país, demostrando que su fuerza reside en obrar desprovistos de interés individual. Es este enfoque inquebrantable en el bien común lo que los convierte en verdaderos referentes para todos en Colombia.