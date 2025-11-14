Topara crece y abre una nueva tienda en Bogotá

La marca busca responder a las condiciones y referencias culturales propias de la región. Foto: Cortesía

La marca de productos outdoor Topara, perteneciente a Nalsani S.A.S, abrió una nueva tienda en el Centro Comercial Andino, en Bogotá. Con esta inauguración, la compañía completa nueve puntos de venta en el país y avanza en su objetivo de cerrar los próximos meses con 13 tiendas activas.

Actualmente, la marca opera en Bogotá (Zona T, Santafé, Multiplaza, Fontanar y Andino) y Medellín (Molinos, San Nicolás, Arkadia y Mayorca). En su cronograma de aperturas figuran nuevos locales en Gran Estación y Parque La Colina, en Bogotá; en El Tesoro, en Medellín; y en Sopó. Con estas expansiones, Topara amplía su presencia en ciudades principales y zonas de alto tránsito turístico.

Topara toma su nombre de Topará, una comunidad indígena andina con tradición textil. La marca incorpora elementos culturales y paisajes latinoamericanos en el diseño de sus productos, que se inspiran en destinos como el Parque Tayrona, el Valle del Cocora, Cusco, el Salar de Uyuni y el Páramo de Ocetá.

Su portafolio incluye prendas y accesorios para actividades al aire libre y uso urbano, con tecnologías impermeables, térmicas, transpirables y con protección UV, además de equipaje y otros artículos pensados para distintos tipos de clima y movilidad.

Durante la apertura, Benny Bursztyn, vicepresidente de Producto e Innovación de Nalsani S.A.S y fundador de Topara, señaló que la marca busca responder a las condiciones y referencias culturales propias de la región. La compañía indicó que su estrategia a cinco años contempla consolidación en Colombia, expansión en América Latina e investigaciones centradas en nuevos materiales.