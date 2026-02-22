Tres factores decisivos a la hora de elegir vivienda

Foto: Pablo Osorio, gerente comercial de Prodesa. / Cortesía .

Implica pensar en cómo será el día a día, los costos de mantenimiento del hogar, el entorno que lo rodea y la proyección que tendrá esa inversión a largo plazo. Hoy en día, los compradores analizan con mayor detalle las condiciones que ofrece cada proyecto, conscientes del impacto que tendrá la vivienda en sus vidas y sus familias.

Por eso, a la hora de comprar vivienda, es fundamental tener en cuenta tres factores clave:

1. Respaldo y experiencia de la constructora: El primer factor determinante al momento de elegir vivienda es la confianza. Contar con una constructora con experiencia, solidez y presencia en el mercado le brinda mucha tranquilidad a los compradores frente a los compromisos que se adquieren a lo largo del tiempo.

Elegir una buena constructora es clave, ya que de ella depende la ejecución del proyecto, la sostenibilidad en el tiempo, el cumplimiento en las entregas y el acompañamiento en todo el proceso de compra. Esto cobra aún más importancia cuando se trata de la primera vivienda, un paso que no debería implicar riesgos innecesarios. Apostarle a una empresa con trayectoria permite tomar decisiones con mayor seguridad, y proteger la inversión, garantizando que ese primer hogar se convierta en base sólida para el futuro.

Prodesa es una empresa colombiana con más de 34 años de trayectoria en el desarrollo de vivienda, enfocada en acompañar a las familias en el deseo de tener vivienda propia y en mejorar la calidad de vida de sus clientes. A lo largo de su historia, ha hecho realidad el sueño a más de 56.000 familias colombianas y ofrece proyectos en diferentes segmentos, como VIP, VIS y PLUS (NO VIS). Además, la compañía ha incorporado prácticas de innovación y sostenibilidad en sus procesos, siendo reconocida en continuas oportunidades por su compromiso con la construcción sostenible y estándares de calidad.

2. Vivienda sostenible: bienestar y ahorro a largo plazo: La sostenibilidad dejó de ser un valor agregado para convertirse en un factor clave en el momento de comprar vivienda. De acuerdo con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), el 55% de los colombianos prefiere vivir en desarrollos sostenibles y el 90% asegura que el sello de sostenibilidad influye en su decisión de compra. Los proyectos sostenibles generan beneficios que van más allá del impacto ambiental y ahorros al bolsillo. Esto se traduce en hogares más frescos, iluminados y confortables, con menor necesidad de energía artificial y un uso más eficiente del agua. Además, incorporan zonas verdes y áreas comunes que mejoran el entorno y la calidad de vida, permitiendo a las familias ahorrar en servicios públicos mientras disfrutan de un ambiente más saludable y sostenible.

Actualmente, Prodesa cuenta con proyectos de vivienda que responden a estas nuevas expectativas del mercado inmobiliario, muchos de ellos, incorporan estándares de construcción sostenible que han obtenido certificaciones reconocidas en el sector como EDGE (Excellence In Design For Greater Efficiencies) o con la certificación CASA (Calificación de Sostenibilidad Ambiental). Ambas certificaciones evalúan la eficiencia en el consumo de energía y agua, así como el uso responsable de los materiales y el diseño del proyecto.

3. Ubicación estratégica: El tercer factor decisivo es la localización ya que influye en la calidad de vida de las personas que habitan el hogar. Vivir cerca de parques, vías principales, transporte público, colegios, comercio y servicios de salud reduce los tiempos de desplazamiento y mejora el día a día de las familias.

Por otro lado, una buena ubicación está relacionada con la proyección a futuro y el desarrollo urbano, puesto que las viviendas que se encuentran en zonas de renovación o expansión no solo son un gran lugar para vivir, sino que también representan una inversión de bajo riesgo, que tiende a valorizarse con el tiempo permitiendo construir patrimonio familiar.

Prodesa, cuenta con más de 22 proyectos de vivienda (proyectos de vivienda VIP y VIS) en distintas regiones de Colombia como Bogotá, Soacha, Fusagasugá, Ibagué, Girardot, Cali, Barranquilla y Soledad.

Tener una vivienda en Colombia es posible. En muchos casos, el principal obstáculo no es la falta de opciones sino el temor a que no sea financieramente viable. Sin embargo, la realidad es que existen mecanismos, subsidios, y alternativas de financiación que facilitan el primer paso.

Prodesa acompaña a las familias en uno de los momentos más importantes de su vida: la decisión de tener vivienda propia. Desde la orientación financiera inicial hasta el cierre del proceso, su equipo brinda asesoría personalizada para evaluar la capacidad de pago, identificar subsidios disponibles y encontrar la alternativa que mejor se ajuste a cada realidad.

Además, ofrece cuotas iniciales desde $250.000, facilitando el acceso a vivienda propia y convirtiendo ese sueño en un plan real y alcanzable para 2026. Por eso, Prodesa invita a los colombianos a visitar sus salas de venta, donde un equipo de asesores especializados brinda acompañamiento personalizado durante todo el proceso. Hoy más que nunca, tener vivienda propia está al alcance de más familias colombianas.