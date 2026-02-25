Publicidad

Tres razones por las que Alpina es la segunda empresa más reputada en Merco ESG

Alpina es segunda en Merco ESG por su desempeño consistente en sostenibilidad.

Redacción Especiales
25 de febrero de 2026 - 11:54 p. m.
Foto: Cortesía Alpina
1. Transformamos la ganadería en un modelo más productivo y bajo en carbono:

  • No hablamos de sostenibilidad en abstracto. La medimos en litros, productividad y CO₂.
  • Nuestros proveedores ganaderos son 3,5 veces más productivos que el promedio nacional.
  • Logramos una huella promedio de 0,8 kg de CO₂e por litro de leche en fincas de ganaderos directos.
  • Entregamos recomendaciones en productividad, calidad, rentabilidad y sostenibilidad al 100% de los ganaderos directos.

2. Avanzamos con hechos en transición energética y descarbonización:

  • La autogeneración (solar + biogás) cubre el 50% de la energía que consume nuestra principal planta.
  • El biogás representa el 17% del consumo eléctrico nacional
  • Los proyectos fotovoltaicos aportan 6% de energía renovable a nivel nacional.
  • Certificamos como renovable el 49% de la energía eléctrica consumida mediante RECs
  • Nos mantuvimos como Carbono Neutro por cuarto año consecutivo, compensando el 100 % de las emisiones

3. Impulsamos una economía circular medible y certificada:

Alcanzamos un 56% de índice de reciclabilidad en 2025 (vs 51% el año anterior)

  • Recuperamos y transformamos el 100% del plástico puesto en el mercado
  • -Somos Plástico Neutro por cuarto año consecutivo

Reconocimientos y certificaciones

Reconocimientos

- Premios Empresariales Sopó 2025

Reconocimiento de la Alcaldía de Sopó por el aporte ambiental, social, económico e innovador de Alpina al desarrollo del territorio y la calidad de vida de la comunidad.

- Índice de Inversión Social y Ambiental Privada (IISAP)

Alpina fue reconocida como empresa relevante y sobresaliente por su inversión social y ambiental, destacando avances en ganadería sostenible, nutrición y mitigación de impactos.

- Merco ESG y Merco Empresas

Alpina se mantuvo en el segundo lugar en los rankings Merco ESG y Empresas, consolidando su liderazgo en gobernanza, sostenibilidad y reputación corporativa.

- Premios Ambientales CAR Cundinamarca

Segundo lugar otorgado por la CAR Cundinamarca por el acompañamiento técnico a ganaderos en prácticas sostenibles que mejoran productividad y reducen impactos.

- Ranking de Sostenibilidad – Cámara de Comercio de Bogotá

Alpina ingresó al Top 10 del ranking de la Cámara de Comercio de Bogotá, que reconoce una gestión integral y transversal de la sostenibilidad.

- Premio Xposible – Ruta de Descarbonización

Ganadores del premio de Colsubsidio por la ruta de descarbonización, destacando inversiones en biogás y energía solar y el mantenimiento de la certificación Carbono Neutro.

Sellos y certificaciones

-Sello de Sostenibilidad ICONTEC (Categoría Platino)

Renovación del sello de ICONTEC que valida la solidez, coherencia y gobernanza de la estrategia integral de sostenibilidad.

-Sello Empresa Incluyente

Reconocimiento por el fortalecimiento de asociaciones lácteas en Guachucal, Nariño, integrando pequeños productores a la cadena de valor bajo esquemas asociativos.

-Certificación Carbono Neutro

Cuarto año consecutivo como compañía Carbono Neutro, con inventario verificado bajo ISO 14064-1 y compensación de emisiones residuales.

-Plástico Neutro

Cuarto año consecutivo como empresa Plástico Neutro, recuperando y transformando el equivalente al 100% del plástico puesto en el mercado en alianza con SGS Colombia S.A.S.

Por Redacción Especiales

