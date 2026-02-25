Tres razones por las que Alpina es la segunda empresa más reputada en Merco ESG Foto: Cortesía Alpina

1. Transformamos la ganadería en un modelo más productivo y bajo en carbono:

No hablamos de sostenibilidad en abstracto. La medimos en litros, productividad y CO₂.

Nuestros proveedores ganaderos son 3,5 veces más productivos que el promedio nacional.

Logramos una huella promedio de 0,8 kg de CO₂e por litro de leche en fincas de ganaderos directos.

Entregamos recomendaciones en productividad, calidad, rentabilidad y sostenibilidad al 100% de los ganaderos directos.

2. Avanzamos con hechos en transición energética y descarbonización:

La autogeneración (solar + biogás) cubre el 50% de la energía que consume nuestra principal planta.

El biogás representa el 17% del consumo eléctrico nacional

Los proyectos fotovoltaicos aportan 6% de energía renovable a nivel nacional.

Certificamos como renovable el 49% de la energía eléctrica consumida mediante RECs

Nos mantuvimos como Carbono Neutro por cuarto año consecutivo, compensando el 100 % de las emisiones

3. Impulsamos una economía circular medible y certificada:

Alcanzamos un 56% de índice de reciclabilidad en 2025 (vs 51% el año anterior)

Recuperamos y transformamos el 100% del plástico puesto en el mercado

-Somos Plástico Neutro por cuarto año consecutivo

Reconocimientos y certificaciones

Reconocimientos

- Premios Empresariales Sopó 2025

Reconocimiento de la Alcaldía de Sopó por el aporte ambiental, social, económico e innovador de Alpina al desarrollo del territorio y la calidad de vida de la comunidad.

- Índice de Inversión Social y Ambiental Privada (IISAP)

Alpina fue reconocida como empresa relevante y sobresaliente por su inversión social y ambiental, destacando avances en ganadería sostenible, nutrición y mitigación de impactos.

- Merco ESG y Merco Empresas

Alpina se mantuvo en el segundo lugar en los rankings Merco ESG y Empresas, consolidando su liderazgo en gobernanza, sostenibilidad y reputación corporativa.

- Premios Ambientales CAR Cundinamarca

Segundo lugar otorgado por la CAR Cundinamarca por el acompañamiento técnico a ganaderos en prácticas sostenibles que mejoran productividad y reducen impactos.

- Ranking de Sostenibilidad – Cámara de Comercio de Bogotá

Alpina ingresó al Top 10 del ranking de la Cámara de Comercio de Bogotá, que reconoce una gestión integral y transversal de la sostenibilidad.

- Premio Xposible – Ruta de Descarbonización

Ganadores del premio de Colsubsidio por la ruta de descarbonización, destacando inversiones en biogás y energía solar y el mantenimiento de la certificación Carbono Neutro.

Sellos y certificaciones

-Sello de Sostenibilidad ICONTEC (Categoría Platino)

Renovación del sello de ICONTEC que valida la solidez, coherencia y gobernanza de la estrategia integral de sostenibilidad.

-Sello Empresa Incluyente

Reconocimiento por el fortalecimiento de asociaciones lácteas en Guachucal, Nariño, integrando pequeños productores a la cadena de valor bajo esquemas asociativos.

-Certificación Carbono Neutro

Cuarto año consecutivo como compañía Carbono Neutro, con inventario verificado bajo ISO 14064-1 y compensación de emisiones residuales.

-Plástico Neutro

Cuarto año consecutivo como empresa Plástico Neutro, recuperando y transformando el equivalente al 100% del plástico puesto en el mercado en alianza con SGS Colombia S.A.S.