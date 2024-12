Un carro se demora milisegundos en pasar por un peaje con el tag de Flypass

La magia de ahorrar tiempo con Flypass sucede por el tag que se ubica por dentro del parabrisas. Foto: Cortesía Flypass

Según reportes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) el último puente en Colombia (11 de noviembre) dejó una movilidad de 1.3 millones de personas viajando por las carreteras colombianas en 127.725 vehículos.

Las cifras sin duda evidencian que, pasear por las vías es uno de los planes favoritos de los colombianos. Entonces, si el plan es salir en estas vacaciones de fin de año y quiere ahorrar tiempo en sus desplazamientos, por carretera, usar Flypass es su mejor opción.

“Al no detenerte en un peaje o no tener que ir a una máquina de parqueadero, las personas optimizan su día a día y esto se traduce en calidad de vida. También, hay otros factores de ahorro de tiempo que no siempre los usuarios ven directamente, por ejemplo: si alguien está esperando un envío y ese camión tiene Flypass llegará más rápido, pues la sola acción de sacar el efectivo para pagar un peaje es de 25 segundos, mientras con Flypass es de 2 segundos, lo que puede generar ahorro hasta de 2 horas en total en trayectos de vías nacionales. Por eso decimos que Flypass es para todos”, aseguró Juan Camilo Henao, CEO de la compañía y uno de los fundadores.

La magia de ahorrar tiempo con Flypass sucede por el tag que se ubica por dentro del parabrisas, el cual hace que su vehículo pase derecho y no tenga que hacer filas para pagar un peaje, parqueadero, parquímetro, lavautos, entre otros servicios.

Lo que resulta más impresionante es la rapidez con la que este dispositivo funciona, pues acorde con Juan Camilo, la respuesta de este servicio no llega ni a un segundo de demora.

“El tiempo de respuesta de los tags es de milisegundos, estamos hablando de que una antena emite las ondas de radio para leer los tags y en cuestión de milisegundos el dispositivo responde. Para hacernos una idea, la comunicación que hay en un peaje entre la antena y el vehículo transitando se hace en menos de cien milisegundos”, aseguró.

Actualmente en Colombia más de 357.000 personas tienen el tag de Flypass, los cuales se traducen en más de 4 millones de transacciones nacionales en sus diferentes servicios. Y es que, en el país el recaudo de pago de peajes electrónicamente es del 23%, de esta cifra, Flypass realiza en 18% de estos recaudos lo que la convierte en la empresa pionera en estos servicios, los cuales la compañía inventó hace 16 años.

“Los tags y las antenas son tecnologías que se importan de otros países, inicialmente las traíamos de Sudáfrica y ahora se hace desde Estados Unidos. Los primeros sistemas de peajes que entraron a Colombia con pago electrónico fueron desarrollados por nosotros en el 2008, entonces, lo que hicimos fue integrar tecnología para la lectura de los tags y las antenas de radiofrecuencia con los sistemas de peajes o los sistemas de estacionamientos”, puntualizó Henao, quien además detalló cómo es la técnica del dispositivo.

“Tecnología de radiofrecuencia en la modalidad de tag pasivo. Este es una etiqueta que no requiere pilas ni batería para poder funcionar. Entonces, estas etiquetas, tipo tag, tienen una antena de diferentes materiales y esta conecta a un microchip que tiene la información que se relaciona con el vehículo y permite los cobros”, finalizó el directivo.

Para solicitar el tag en: https://www.flypass.com.co/