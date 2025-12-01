Una década de impacto y grandeza

Juan Roberto Vargas, director Noticias Caracol. Foto: Cortesía

Hace diez años, en Caracol Televisión y en Noticias Caracol soñamos con un espacio que fuera más que un programa o una producción periodística.

Queríamos abrir una ventana a esas historias que a veces no llegan a los titulares, pero que representan lo mejor de nuestro país: la solidaridad, la creatividad, la empatía, la capacidad de levantarse cada día para servir a los demás.

Así nació Titanes Caracol, como una respuesta a una realidad que necesitaba ser contada desde la esperanza. Y hoy, una década después, podemos decir con orgullo que ese sueño se convirtió en un movimiento.

Un movimiento que ha recorrido cada rincón de Colombia, reconociendo a quienes, con su trabajo, construyen futuro. En estos diez años, cerca de diez mil iniciativas se han postulado para compartir su propósito. 244 líderes han sido reconocidos públicamente. 44 Titanes han alcanzado el máximo galardón.

Y detrás de cada uno de ellos hay una historia de esfuerzo, de resiliencia y de amor por el país. Titanes Caracol ha evolucionado junto con Colombia.

Pasó de ser un formato televisivo a ser una plataforma integral de reconocimiento, formación e impacto social, gracias al compromiso de 22 empresas públicas y privadas que se han unido a este propósito a lo largo de estos años.

La creación de espacios como Palabra de Titanes y la Escuela de Titanes, que ya ha formado y acompañado a más de 400 emprendedores sociales, reafirma nuestro compromiso con la formación y el fortalecimiento del liderazgo ciudadano.

En cada versión, Titanes Caracol ha sabido adaptarse a los tiempos, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y conectando con las nuevas generaciones que buscan dejar una huella positiva.

Quiero agradecer especialmente a nuestros padrinos y aliados actuales: al Banco de Occidente, al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF, a Constructora Bolívar, a la Universidad Militar Nueva Granada, a Nestlé, a BDO, nuestro aliado estratégico, a Avianca y, por supuesto, a todo el equipo de Caracol Televisión y, muy especialmente, al de Noticias Caracol.

Gracias por creer que apoyar a un Titán es apostar por el desarrollo, la equidad y el futuro de Colombia. Hoy celebramos mucho más que una trayectoria. Celebramos el poder de la comunicación al servicio de la sociedad. Celebramos la fuerza de las historias que inspiran.

Y celebramos a cada persona que, desde su comunidad, demuestra que los verdaderos héroes no buscan reconocimiento: construyen país en silencio, pero dejan huellas imborrables.

A todos los Titanes, los de ayer, los de hoy y los que vendrán, gracias. Gracias por recordarnos que la grandeza se mide en impacto, no en tamaño.

Gracias por inspirar a millones de colombianos y por demostrar que, cuando contamos lo bueno, el bien se multiplica. Desde Caracol Televisión y Noticias Caracol reafirmamos nuestro compromiso con esta misión.

Seguiremos creyendo en el poder de las historias, seguiremos acompañando a quienes transforman y seguiremos trabajando por un país más justo, más sostenible y más humano.

Feliz décimo aniversario, Titanes Caracol. Sigamos soñando en grande, porque en Colombia los Titanes no se detienen y, como dice nuestro lema de este año: hacer el bien marca la diferencia. Muchas gracias.

*Director Noticias Caracol.