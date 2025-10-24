Unisimón realizó el primer simposio de enfermedades transmitidas por vectores

El encuentro académico tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos y competencias de los futuros profesionales de la salud. Foto: Cortesía Unisimón

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con la participación de cerca de 200 estudiantes de los programas de Medicina, Enfermería y Medicina Veterinaria, la Gobernación del Atlántico y la Universidad Simón Bolívar realizaron el primer Simposio en Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis (ETV-Zoonosis), una iniciativa orientada a fortalecer las acciones de prevención frente a problemáticas de alto impacto para la salud pública.

“Este simposio constituye un espacio de aprendizaje que une la teoría con la práctica, donde los estudiantes reconocen su papel fundamental en la prevención y detección temprana de enfermedades que afectan tanto a las personas como a los animales”, afirmó José Rafael Consuegra, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Unisimón.

El encuentro académico tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos y competencias de los futuros profesionales de la salud en prevención, vigilancia y control de las ETV, un desafío constante para la salud pública en Colombia y la región Caribe. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se registran cerca de 700 mil muertes asociadas a 29 patologías transmitidas por vectores como mosquitos, jejenes, caracoles acuáticos, pulgas, piojos, garrapatas y moscas, entre otros.

El evento reunió a estudiantes de la Universidad Libre, Universidad Metropolitana, Fundación Universitaria San Martín y Universidad del Norte, quienes participaron en actividades teóricas, prácticas y pedagógicas guiadas por expertos del Instituto Nacional de Salud (INS). Durante las jornadas se abordaron temas sobre vigilancia epidemiológica, manejo clínico, control vectorial y educación comunitaria, mediante estrategias participativas y lúdicas que acercaron a los asistentes a los procesos reales de prevención.

Consuegra resaltó que este tipo de experiencias fortalecen tanto las capacidades técnicas como el compromiso ético de los futuros profesionales. “La salud pública requiere profesionales con conciencia social, dispuestos a trabajar en territorio y con una visión integral del contexto donde desarrollarán su labor”, añadió.

El convenio entre la Gobernación del Atlántico y la Universidad Simón Bolívar busca articular esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para vincular la formación académica con la práctica en campo. Además de las ETV y zoonosis, la alianza contempla acciones de vigilancia en alimentos y bebidas, así como programas enfocados en la primera infancia y en la atención integral desde la gestación hasta los cinco años.