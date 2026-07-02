Unisimón y su liderazgo: es una de las universidades de Latinoamérica con más impacto social

La nueva posición consolida un proceso de trabajo sostenido alrededor de la Agenda 2030 y del vínculo entre investigación, formación académica y desarrollo social. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Universidad Simón Bolívar alcanzó el rango 301–400 en la última Calificación de Impacto en la Sostenibilidad (Sustainability Impact Rating) de Times Higher Education (THE), resultado que la ubica como la universidad colombiana con el mejor desempeño en impacto social y sostenibilidad, y una de las siete de Latinoamérica con las más altas calificaciones en estos indicadores.

El avance marca una mejora frente a 2025, cuando la institución se ubicó en la banda 401–600. La nueva posición consolida un proceso de trabajo sostenido alrededor de la Agenda 2030 y del vínculo entre investigación, formación académica y desarrollo social.

Para el rector de Unisimón, José Consuegra Bolívar, el logro responde a una visión académica institucional.

“El compromiso con el desarrollo sostenible es transversal a nuestra plataforma estratégica institucional. Entendemos que la excelencia académica solo cobra sentido cuando mejora la vida de las personas, fortalece las comunidades y aporta soluciones a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Este reconocimiento internacional reafirma nuestra convicción de que las universidades están llamadas a liderar las transformaciones que demanda la sociedad”.

La Calificación de Impacto en la Sostenibilidad evalúa la contribución de las universidades al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. En la edición 2026 participaron 1.603 instituciones de distintos continentes con una metodología que revisa producción científica, programas académicos, gestión institucional y relación con el entorno.

Uno de los resultados más altos para Unisimón estuvo en el ODS 3: Salud y Bienestar, al ocupar el puesto 96 del mundo. El informe también la ubicó en la franja 101–200 global en tres áreas: Fin de la pobreza (ODS 1), Educación de calidad (ODS 4) y Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16). A eso se suman resultados en igualdad de género, crecimiento económico, reducción de desigualdades, acción climática y alianzas para el desarrollo.

La evolución de Unisimón en la clasificación muestra consistencia. Entre 2020 y 2026 mantuvo presencia en la medición y fortaleció indicadores ligados a salud pública, acceso a educación, inclusión social y sostenibilidad ambiental. En ODS 4, por ejemplo, pasó de la banda 601–800 en 2024 a 101–200 en 2026.

Fernando Morón Polo, director de Planeación y Sostenibilidad de la universidad, asegura que el ascenso refleja una estructura institucional alineada con estándares internacionales.

“Este reconocimiento demuestra que la sostenibilidad no es un proyecto adicional, sino una forma de entender la educación superior. Cada programa académico, cada proyecto de investigación, cada iniciativa de innovación, cada acción de extensión y cada decisión institucional buscan generar valor para la sociedad. Liderar a Colombia en este ranking confirma que estamos formando profesionales capaces de transformar realidades y construyendo conocimiento que contribuye al cumplimiento de los ODS desde Colombia hacia el mundo”.

Con 53 años de trayectoria, Unisimón tiene más de 19.000 estudiantes, seis centros de investigación y 82 proyectos vinculados a los ODS, cifras que evidencian el peso de la universidad dentro del ecosistema académico colombiano y amplían su proyección internacional.