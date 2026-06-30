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Unisimón y Universidad Duarte firman convenio sobre movilidad académica e investigación

El acuerdo incluye el reconocimiento de créditos entre programas y acceso a titulaciones en menos tiempo con beneficios económicos.

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Redacción Especiales
30 de junio de 2026 - 08:51 p. m.
José Rafael Consuegra Machado, representante legal de Unisimón, y Zaira Duarte, rectora de la Universidad Duarte.
José Rafael Consuegra Machado, representante legal de Unisimón, y Zaira Duarte, rectora de la Universidad Duarte.
Foto: Cortesía
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La Universidad Simón Bolívar y la Universidad Duarte (Estados Unidos) firmaron un convenio de cooperación académica que fortalece la relación entre ambas instituciones y amplía las oportunidades de intercambio para estudiantes, profesores e investigadores.

El acuerdo fue suscrito en Barranquilla por José Rafael Consuegra Machado, representante legal de Unisimón, y Zaira Duarte, rectora de la Universidad Duarte. El documento define una agenda de trabajo orientada al desarrollo de actividades académicas, científicas y culturales.

“Firmar este convenio amplía nuestra relación con instituciones internacionales y crea nuevas rutas de cooperación para la formación y la investigación”, dijo Consuegra Machado. “Queremos que estudiantes y profesores encuentren más escenarios para crecer académicamente y construir trayectorias de formación con alcance internacional”.

La alianza contempla intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado, movilidad de profesores e investigadores, desarrollo de cursos, seminarios, talleres y estancias de investigación. Cubre todas las áreas del conocimiento que sean de interés para las dos instituciones, con prioridad para iniciativas que aporten a la formación académica y al desarrollo científico. También incluye proyectos conjuntos de divulgación científica, publicaciones y redes académicas.

Las dos universidades trabajarán en programas específicos que definirán objetivos, tiempos y recursos para cada actividad. Un comité coordinador hará seguimiento a la ejecución de las acciones y evaluará sus resultados.

“Buscamos construir una agenda de trabajo sostenida, con proyectos concretos y resultados que beneficien a nuestras comunidades universitarias. Esa articulación facilitará recorridos académicos compartidos y ampliará oportunidades de formación internacional para nuestros estudiantes”, afirmó Consuegra Machado.

La vigencia inicial del convenio será de cinco años y podrá renovarse de forma automática de acuerdo con lo establecido por las partes. Además, permitirá identificar nuevas oportunidades de colaboración en programas académicos y proyectos de investigación, con opciones de formación complementaria entre ambas instituciones.

Por Redacción Especiales

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