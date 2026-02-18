Publicidad

Universidad de San Buenaventura Cali obtiene triple certificación internacional

La Universidad de San Buenaventura, seccional Cali, logró un hito significativo en su trayectoria institucional al recibir la Certificación de sus Sistemas de Gestión, otorgada por ICONTEC, que integra tres estándares internacionales de gestión: ISO 9001 de Calidad, ISO 14001 de Medio Ambiente e ISO 45001 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Redacción Especiales
18 de febrero de 2026 - 11:35 p. m.
La obtención de esta certificación representa múltiples beneficios para toda la comunidad universitaria.
Foto: Cortesía
Esta certificación reconoce el compromiso integral de la universidad con la excelencia académica, la sostenibilidad ambiental y el bienestar de toda su comunidad universitaria.

Haber obtenido este logro, permite a la institución estar alineada con estándares internacionales de gestión y evaluar rigurosos criterios en tres dimensiones fundamentales que abarcan los aspectos más relevantes de la gestión institucional. La certificación ISO 9001 de Gestión de Calidad garantiza que los procesos académicos y administrativos cumplan con los más altos estándares, asegurando la satisfacción de estudiantes, docentes y demás grupos de interés.

Por su parte, la ISO 14001 de Gestión Ambiental confirma el compromiso institucional con la protección del medio ambiente a través de prácticas sostenibles y responsables en todo su campus. Finalmente, la ISO 45001 de Seguridad y Salud en el Trabajo certifica que la universidad proporciona ambientes seguros y saludables para estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes.

De este gran logro se destaca que: “esta certificación es el resultado del trabajo mancomunado de toda nuestra comunidad universitaria. Refleja nuestro compromiso inquebrantable con la calidad educativa, la responsabilidad ambiental y el bienestar de cada persona que forma parte de nuestra institución. Es un logro que nos impulsa a seguir mejorando continuamente”, destacan desde la institución.

La obtención de esta certificación representa múltiples beneficios para toda la comunidad universitaria, incluyendo el fortalecimiento de la calidad académica y los procesos de formación, la mejora continua en la prestación de servicios universitarios, espacios más seguros y saludables para estudiar y trabajar, un compromiso verificable con la sostenibilidad ambiental, y mayor competitividad y reconocimiento institucional a nivel nacional e internacional.

Con este logro, la Universidad de San Buenaventura Cali reafirma su liderazgo en educación superior y su visión de construir una institución referente en gestión de calidad, medio ambiente y seguridad laboral en el sector educativo.

Por Redacción Especiales

