Universidad de San Buenaventura Cali obtiene triple certificación internacional

Esta certificación reconoce el compromiso integral de la universidad con la excelencia académica, la sostenibilidad ambiental y el bienestar de toda su comunidad universitaria.

Haber obtenido este logro, permite a la institución estar alineada con estándares internacionales de gestión y evaluar rigurosos criterios en tres dimensiones fundamentales que abarcan los aspectos más relevantes de la gestión institucional. La certificación ISO 9001 de Gestión de Calidad garantiza que los procesos académicos y administrativos cumplan con los más altos estándares, asegurando la satisfacción de estudiantes, docentes y demás grupos de interés.

Por su parte, la ISO 14001 de Gestión Ambiental confirma el compromiso institucional con la protección del medio ambiente a través de prácticas sostenibles y responsables en todo su campus. Finalmente, la ISO 45001 de Seguridad y Salud en el Trabajo certifica que la universidad proporciona ambientes seguros y saludables para estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes.

De este gran logro se destaca que: “esta certificación es el resultado del trabajo mancomunado de toda nuestra comunidad universitaria. Refleja nuestro compromiso inquebrantable con la calidad educativa, la responsabilidad ambiental y el bienestar de cada persona que forma parte de nuestra institución. Es un logro que nos impulsa a seguir mejorando continuamente”, destacan desde la institución.

La obtención de esta certificación representa múltiples beneficios para toda la comunidad universitaria, incluyendo el fortalecimiento de la calidad académica y los procesos de formación, la mejora continua en la prestación de servicios universitarios, espacios más seguros y saludables para estudiar y trabajar, un compromiso verificable con la sostenibilidad ambiental, y mayor competitividad y reconocimiento institucional a nivel nacional e internacional.

Con este logro, la Universidad de San Buenaventura Cali reafirma su liderazgo en educación superior y su visión de construir una institución referente en gestión de calidad, medio ambiente y seguridad laboral en el sector educativo.