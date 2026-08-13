UTadeo se une por Colombia: solidaridad, donaciones y música para las comunidades afectadas

Foto: UTadeo

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Ante la emergencia ocasionada por el sismo y sus afectaciones en diferentes regiones del país, la Universidad Jorge Tadeo Lozano se une a la Alcaldía Mayor de Bogotá y al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para sumar esfuerzos y contribuir al apoyo de las comunidades damnificadas.

Como parte de esta articulación, la Universidad habilitó tres puntos de acopio en su campus para recibir elementos de primera necesidad que serán posteriormente entregados a las entidades competentes para su distribución entre las personas afectadas. La respuesta de la ciudadanía y de la comunidad tadeísta no se hizo esperar: durante el primer día y medio de la iniciativa se han recibido más de catorce toneladas de donaciones.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, profesores, colaboradores, egresados, vecinos y ciudadanía en general, quienes pueden acercar sus donaciones a los puntos ubicados en Arcos (Cra. 4 #22-61), el primer piso de la Biblioteca UTadeo (Cra. 4 #22-40) y el Módulo 20 (Cl. 26 #4A-49).

Los puntos de acopio están habilitados de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.

Entre los elementos que se reciben se encuentran agua potable y bebidas de hidratación, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, cobijas, colchonetas, sábanas, ropa en buen estado, artículos para bebés, linternas y baterías, elementos básicos de protección, botiquines, elementos de primeros auxilios, medicamentos de venta libre no vencidos y alimentos y elementos básicos para mascotas.

La Universidad invita a que las donaciones se encuentren en buen estado y, en el caso de alimentos y productos de higiene, sean nuevos y estén sin abrir, con el propósito de facilitar su posterior clasificación y entrega.

La música también se convierte en solidaridad

A esta iniciativa se suma una segunda acción de solidaridad: la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Orquesta Filarmónica de Bogotá invitan a la ciudadanía al Gran Concierto por Colombia, dos jornadas en las que la música se convierte en una herramienta para acompañar y apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia nacional.

Los conciertos se realizarán en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y reunirán a la Filarmónica de Mujeres y a la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Viernes 14 de agosto | 7:00 p. m. La Filarmónica de Mujeres se presentará bajo la dirección de Natalí Espinosa Herrera, directora invitada.

Sábado 15 de agosto | 4:00 p. m. La Orquesta Filarmónica de Bogotá llegará al Auditorio Fabio Lozano bajo la dirección de Enluis Montes Olivar, con Daniel Díaz Padilla como solista en el piano.

El 100 % de los recursos recaudados por la boletería de estos conciertos será destinado a apoyar a las comunidades damnificadas por la emergencia. Quienes deseen acompañar esta iniciativa podrán adquirir sus entradas a través de Tuboleta.

“Es momento de unirnos. Es la única forma en la que vamos a levantar a Colombia y demostrar de qué estamos hechos. Como caleño, como colombiano y como rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quiero invitarlos a acompañarnos este viernes 14 y sábado 15 de agosto. Cada boleta cuenta, porque detrás de ella hay una forma concreta de decirles a quienes hoy lo perdieron todo: estamos con ustedes”, afirmó José Francisco Lloreda, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Con estas acciones, UTadeo, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDIGER suman capacidades para acompañar la respuesta frente a la emergencia, mientras la Universidad pone a disposición de la ciudadanía sus espacios, su comunidad y su capacidad de movilización.