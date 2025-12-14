“Votar cerca te acerca”: la Registraduría impulsa la actualización del puesto de votación

Actualizar su lugar de votación es fundamental. Foto: Cortesía

La Registraduría Nacional del Estado Civil lanzó la campaña “Votar cerca te acerca”, una iniciativa que busca incentivar a los ciudadanos a actualizar su puesto de votación cuando cambien de lugar de residencia. La estrategia destaca que votar cerca del hogar no solo representa comodidad, sino que también fortalece el ejercicio democrático.

De acuerdo con la entidad, sufragar en un punto cercano al domicilio contribuye a descongestionar los centros de votación, agiliza las jornadas electorales y reduce los desplazamientos de los votantes. “Votar cerca facilita la vida y fortalece la democracia”, señala la campaña, que pone el énfasis en la importancia de eliminar barreras que puedan alejar a las personas de las urnas.

Para facilitar el trámite, la Registraduría ha habilitado múltiples opciones: las registradurías municipales y auxiliares, puntos móviles de inscripción y campañas itinerantes en diferentes municipios del país. Todos los registros se actualizan en tiempo real y cuentan con medidas de seguridad y trazabilidad que garantizan la integridad del proceso.

La entidad insiste en que actualizar el puesto de votación es un paso sencillo, pero fundamental, para garantizar elecciones más ordenadas y participativas. Además, votar en un lugar cercano permite a los ciudadanos mantener un vínculo más directo con su comunidad y fortalecer la confianza en las instituciones.

Con esta campaña, la Registraduría Nacional invita a los colombianos a ejercer su derecho al voto de manera informada, accesible y responsable. “Dale tu voto de confianza” es el llamado final de la institución.

Inscripción de ciudadanos para las elecciones 2026

Dirigido a:

Personas que cambiaron su lugar de residencia o que no están inscritas en el censo electoral.

¿Dónde realizar el trámite?

• Sedes de la Registraduría: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

• Puntos móviles de inscripción: consultar en el sitio oficial de la Registraduría.

• Campañas móviles de inscripción: consultar en la página web de la Registraduría.

Debe llevar su documento de identidad.

Fechas de cierre de inscripción:

• 8 de enero de 2026: cierre de inscripción para elecciones de Congreso.

• 31 de marzo de 2026: cierre de inscripción para elecciones de Presidente.