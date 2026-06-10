Whisky y cacao colombiano se unen en una experiencia de apreciación sensorial

Los productos adquieren valor por la historia detrás de su elaboración, la sostenibilidad de sus procesos y la conexión con las comunidades. Foto: Cortesía

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La relación entre el origen, la artesanía y la apreciación sensorial fue el eje central de una experiencia desarrollada en Bogotá por The Macallan y Cacao Hunters, dos marcas que comparten una apuesta por la calidad, la trazabilidad y la exploración de los sabores.

El encuentro tuvo lugar en The Macallan Gallery, espacio inmersivo ubicado en el sector de La Cabrera, donde durante la última semana de mayo se realizó una serie de sesiones enfocadas en descubrir las afinidades entre el whisky single malt escocés y el cacao fino de origen colombiano.

Bajo el concepto “El arte de la armonía”, la actividad tomó como punto de partida algunas de las referencias más representativas de la colección Harmony de The Macallan: las ediciones Intense Arabica, Amber Meadow y Vibrant Oak. Esta línea, inspirada en la sostenibilidad, la naturaleza y la exploración sensorial, busca destacar diferentes perfiles aromáticos asociados al café, los campos florales y las maderas intensas.

La propuesta fue complementada con una selección de cacaos colombianos curada por Cacao Hunters, permitiendo a los asistentes identificar notas tostadas, matices cítricos, acentos herbales y capas amaderadas presentes tanto en el chocolate como en el whisky. El resultado fue una experiencia orientada a profundizar en la apreciación de los aromas, los procesos de elaboración y la riqueza de los territorios de origen.

Más allá del tradicional maridaje, la iniciativa buscó generar una conversación alrededor de las nuevas tendencias del consumo premium, donde los productos adquieren valor por la historia detrás de su elaboración, la sostenibilidad de sus procesos y la conexión con las comunidades productoras.

“Hoy vemos cómo las experiencias se han convertido en una manera mucho más profunda de conectar con las personas. En The Macallan buscamos crear espacios donde el whisky dialogue con distintas expresiones culturales, y junto a marcas locales como Cacao Hunters podemos construir propuestas mucho más auténticas alrededor de la artesanía, el origen y la apreciación del detalle”, afirmó Andrés Arbeláez, Country Manager de The Macallan para la región Andina.

La velada estuvo guiada por Mayumi Ogata, cofundadora de Cacao Hunters, y Ramón Cardona, Brand Ambassador de The Macallan Colombia, quienes condujeron a los asistentes por distintas combinaciones diseñadas para resaltar la complejidad aromática de ambas categorías.

Entre los cacaos seleccionados destacaron referencias como Tumaco 82%, Arauca 70% y Limoncillo, cuyos perfiles permitieron evidenciar cómo las notas cítricas, tostadas, herbales y amaderadas pueden complementarse con la profundidad y el carácter de los whiskies de la colección Harmony.

“El cacao colombiano tiene una enorme riqueza aromática y cultural que todavía seguimos descubriendo. Esta iniciativa nos permitió mostrar cómo el chocolate puede convertirse en un vehículo para explorar origen, territorio y complejidad sensorial, estableciendo un diálogo natural con universos como el whisky”, señaló Mayumi Ogata.