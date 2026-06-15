Adobo universal para carnes: res, pollo, cerdo y pescado en una sola receta

El adobo es una alternativa casera tradicional para llevar a la mesa sin complicaciones y con ingredientes fáciles de conseguir. Foto: Getty Images

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Gastronomía: Latinoamericana . El ingrediente infaltable en esta preparación es el ajo Tiempo de preparación: 7 minutos.

7 minutos. Tiempo de cocción: 8 minutos.

8 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 cebolla blanca

1/2 pimentón

3 ramitas de cebolla larga

2 ramitas de cilantro

2 dientes de ajo

1 cucharada de mantequilla

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Sal, tomillo y limón al gusto

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Preparación

Licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

Utilizar como adobo para carnes de res, pollo, cerdo o pescado.

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Un poco de la historia del adobo

Esta técnica culinaria es una de las más utilizadas en la gastronomía. Se trata de sumergir el pollo en líquidos que pueden contener aceite, limón e incluso vinagre. Algunos comensales prefieren las bebidas alcohólicas para resaltar los sabores, mientras que otros recurren a especias para darle un toque exquisito a las diferentes carnes.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧