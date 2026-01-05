Receta con queso: rellena este plátano maduro para disfrutar

Dale una variación a esta receta de plátano maduro relleno de queso con unos trocitos de bocadillo. Foto: PeterG63 / Pixabay

Un poco de la historia del plátano maduro

Se dice que Alejandro Magno fue quien introdujo el plátano en Europa durante su conquista en el año 327 antes de Cristo. Más tarde el plátano fue enviado desde Malasia a Madagascar cuando los comerciantes árabes y asiáticos empezaron a negociar.

En el siglo XV exploradores portugueses encontraron plátanos en África occidental y decidieron llevárselos a casa para plantarlos. Luego, viajó por Canarias, pasando por Santo Domingo, llegando finalmente al Caribe.

Gastronomía: Latinoamericana . Una verdadera tentación para el paladar Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 plátano maduro

3 tajadas de queso mozzarella

2 huevos

Sal y laurel al gusto

1 cucharada de aceite de oliva

Preparación

Pela y corta el plátano maduro en tajadas grandes.

Sofríe en aceite de oliva por cada lado.

Bate los huevos con sal, laurel y agrega la mezcla a los plátano. Tapa durante dos minutos y agrega queso mozzarella.

Enrolla y deja dorar un poco más. Sirve con queso parmesano y a disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧