Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Receta con queso: rellena este plátano maduro para disfrutar

Usa en esta preparación huevos, laurel y queso parmesano.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
05 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
Dale una variación a esta receta de plátano maduro relleno de queso con unos trocitos de bocadillo.
Dale una variación a esta receta de plátano maduro relleno de queso con unos trocitos de bocadillo.
Foto: PeterG63 / Pixabay
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del plátano maduro

Se dice que Alejandro Magno fue quien introdujo el plátano en Europa durante su conquista en el año 327 antes de Cristo. Más tarde el plátano fue enviado desde Malasia a Madagascar cuando los comerciantes árabes y asiáticos empezaron a negociar.

Vínculos relacionados

Estas son las predicciones gastronómicas para 2026
Así es el paso a paso para hacer un “bagel” sándwich con huevos revueltos
Receta para preparar ensaladilla rusa

En el siglo XV exploradores portugueses encontraron plátanos en África occidental y decidieron llevárselos a casa para plantarlos. Luego, viajó por Canarias, pasando por Santo Domingo, llegando finalmente al Caribe.

Gastronomía: Latinoamericana.

Una verdadera tentación para el paladar

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 plátano maduro
  • 3 tajadas de queso mozzarella
  • 2 huevos
  • Sal y laurel al gusto
  • 1 cucharada de aceite de oliva

Preparación

Pela y corta el plátano maduro en tajadas grandes.

Sofríe en aceite de oliva por cada lado.

Bate los huevos con sal, laurel y agrega la mezcla a los plátano. Tapa durante dos minutos y agrega queso mozzarella.

Enrolla y deja dorar un poco más. Sirve con queso parmesano y a disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Estilo de Vida

Receta para empezar el año

Receta con queso

Receta con plátano maduro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.