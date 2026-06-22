Almuerzo nutritivo para llevar al trabajo: pollo cremoso y papitas criollas en “air fryer”

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Gastronomía: Colombiano.
Solo necesitarás entre 15 y 20 minutos para preparar
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 1.
Ingredientes
- Una pechuga de pollo cortada en tronquitos. ( adobado con ajo, sal y mostaza )
- 4 cucharadas de queso crema
- 1/2 zanahoria
- 1/2 pimentón
- 1/2 cebolla blanca
- Sal al gusto
- Ajo en polvo (al gusto)
- Pimienta al gusto
- 2 cucharadas de aceite de oliva
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Preparación
Adobar el pollo con sal, ajo y mostaza.
En una sartén, agregar aceite de oliva, para luego llevar a sofreír el pollo hasta que esté doradito. Retíralo y reserva.
En la misma sartén sofríe en mantequilla: zanahoria, cebolla blanca y mezcla muy bien.
Después de 5 o 6 minutos, agregamos el pollo, el queso crema, mezcla, cocinamos a fuego bajo, y estará listo después de unos 3 minutos.
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Acompañamientos
Papas criollas
Adóbalas con lo que más te guste, agrega aceite de oliva y llévalas a la air fryer a 180 °C durante 20 minutos o hasta que estén doraditas.
Ensalada
Acompaña tu receta con una ensaladita fresca de pepino, perejil y cebolla blanca. Para la vinagreta, usa una cucharada de vinagre de manzana, ajo en polvo, sal, tomillo y sal, mezcla todo y sirve para disfrutar.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧