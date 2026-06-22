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Almuerzo nutritivo para llevar al trabajo: pollo cremoso y papitas criollas en “air fryer”

Acompaña esta preparación con una ensalada fresca de pepino, perejil y cebolla blanca.

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Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
22 de junio de 2026 - 03:00 p. m.
Si lo prefieres, también puedes añadir habichuelas a esta pollo y reemplazar el queso crema por salsa de tomate.
Si lo prefieres, también puedes añadir habichuelas a esta pollo y reemplazar el queso crema por salsa de tomate.
Foto: Getty Images - vaaseenaa
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Gastronomía: Colombiano.

Solo necesitarás entre 15 y 20 minutos para preparar

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • Una pechuga de pollo cortada en tronquitos. ( adobado con ajo, sal y mostaza )
  • 4 cucharadas de queso crema
  • 1/2 zanahoria
  • 1/2 pimentón
  • 1/2 cebolla blanca
  • Sal al gusto
  • Ajo en polvo (al gusto)
  • Pimienta al gusto
  • 2 cucharadas de aceite de oliva

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Preparación

Adobar el pollo con sal, ajo y mostaza.

En una sartén, agregar aceite de oliva, para luego llevar a sofreír el pollo hasta que esté doradito. Retíralo y reserva.

En la misma sartén sofríe en mantequilla: zanahoria, cebolla blanca y mezcla muy bien.

Después de 5 o 6 minutos, agregamos el pollo, el queso crema, mezcla, cocinamos a fuego bajo, y estará listo después de unos 3 minutos.

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Acompañamientos

Papas criollas

Adóbalas con lo que más te guste, agrega aceite de oliva y llévalas a la air fryer a 180 °C durante 20 minutos o hasta que estén doraditas.

Ensalada

Acompaña tu receta con una ensaladita fresca de pepino, perejil y cebolla blanca. Para la vinagreta, usa una cucharada de vinagre de manzana, ajo en polvo, sal, tomillo y sal, mezcla todo y sirve para disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

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