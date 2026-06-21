Soufflé de atún: receta fácil, esponjosa y lista en 45 Minutos

Soufflé de atún Foto: María Dulcey

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Gastronomía: Latinoamericana . El ingrediente infaltable para hacer este plato es la miga de pan Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 latas de atún en agua, escurridas

3 huevos

1 taza de mix de vegetales (zanahoria, habichuela, arveja y maíz)

½ cebolla finamente picada

¼ de taza de miga de pan

Sal al gusto

1 taza de queso mozzarella rallado

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Preparación

Precalienta el horno a 180 °C.

Bate los huevos muy bien para que queden esponjosos.

En un recipiente, mezcla el atún desmenuzado, los huevos, vegetales, la miga de pan y la sal.

Vierte la mitad de la mezcla en un molde previamente engrasado. Añade una capa de queso mozzarella rallado, cubre con el resto de la mezcla y finaliza con una generosa capa de queso mozzarella en la superficie.

Hornea durante 25 a 30 minutos o hasta que esté dorado y ligeramente inflado.

Sirve inmediatamente para disfrutar su textura esponjosa. Y Ahora sí, a disfrutar.

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Un poco de la historia de este plato

El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧