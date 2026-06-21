Soufflé de atún: receta fácil, esponjosa y lista en 45 Minutos

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Gastronomía: Latinoamericana.
El ingrediente infaltable para hacer este plato es la miga de pan
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 2 latas de atún en agua, escurridas
- 3 huevos
- 1 taza de mix de vegetales (zanahoria, habichuela, arveja y maíz)
- ½ cebolla finamente picada
- ¼ de taza de miga de pan
- Sal al gusto
- 1 taza de queso mozzarella rallado
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Preparación
Precalienta el horno a 180 °C.
Bate los huevos muy bien para que queden esponjosos.
En un recipiente, mezcla el atún desmenuzado, los huevos, vegetales, la miga de pan y la sal.
Vierte la mitad de la mezcla en un molde previamente engrasado. Añade una capa de queso mozzarella rallado, cubre con el resto de la mezcla y finaliza con una generosa capa de queso mozzarella en la superficie.
Hornea durante 25 a 30 minutos o hasta que esté dorado y ligeramente inflado.
Sirve inmediatamente para disfrutar su textura esponjosa. Y Ahora sí, a disfrutar.
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Un poco de la historia de este plato
El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.
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*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧