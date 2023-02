Alpilitro: la historia de cómo las redes sociales lograron crear una nueva versión

En 1990 nació Alpinito en Colombia, hoy crece a formato de 1 litro como el Alpilitro más grande de la historia. Foto: Tomada de Twitter de Alpina

Creatividad, recordación y tradición, estas son las palabras con las que se puede definir la autenticidad de algunas marcas colombianas que durante décadas han logrado conquistar el paladar de grandes y chicos. Alimentos como el café, los quesos, los postres y las frutas exóticas se han abierto paso en el mercado gastronómico, resaltando los sabores que destacan la cultura del país y que son reflejo de la diversidad de una cocina múltiple y original, capaz de captar la atención y despertar los sentidos de cualquier comensal.

Pero, ¿qué tanto caso le hacen las grandes industrias a sus consumidores? Pues, como en una buena cena, vamos por partes. Hace pocos días se viralizó en redes sociales un video donde un fanático del sabor del reconocido producto colombiano Alpinito, se preguntaba por qué no existía una versión más grande de este postre. Sí, el mismo producto que se produjo inicialmente para niños y que ahora tiene una evidente fanaticada en los adultos. Allí, el comensal, le hizo una petición a la marca de manera jocosa y creativa para que, si era posible, la explorarán como una nueva posibilidad en el mercado, y esa era que lanzaran un ya tradicional Alpinito, pero en una presentación de 1.000 mililitros, es decir, de litro.

La petición generó un cúmulo de reacciones en redes sociales y aunque ese producto ya existe en una presentación mediana, “nunca es suficiente” para quienes crecieron con este sabor. Miles de internautas se unieron a la campaña de este consumidor y lograron lo que en el mundo de los negocios de alimentos sería impensable hace 10 o 15 años: la petición llegó rápidamente a oídos de Alpina, marca que desde sus redes sociales respondió con un contundente: “Tu pedido del Alpilitro fue escuchado”. No solo escucharon sino que, se podría decir, están creando una nueva categoría de consumo.

La compañía, sin haber planeado el lanzamiento de este producto, gestionó la posibilidad de crearlo en tiempo récord y en menos de 24 horas le dio respuesta a sus consumidores por medio de un video de la red social Tik Tok, con una sorpresa adicional: un empaque inspirado en el joven que llamó la atención de la marca.

Aunque el producto no está todavía a la venta, Alpina está preparando el lanzamiento de una edición especial de uno de sus productos estrella que, a diferencia del resto de su portafolio, no está basado en un estudio previo del mercado, ni en una preparación de meses, sino que es la respuesta a los colombianos que admiran este sabor desde hace más de 30 años.

De acuerdo con Martin Garmendia, director de Connect en Alpina, “estas iniciativas confirman que escuchar a tiempo al consumidor y sorprenderlo a través de innovaciones y experiencias de marca siempre será el camino para que prioricemos nuestra estrategia. Queremos conversar con la gente, posicionar nuestros productos a través del amor y relevancia de marca. Ese es nuestro foco”.

El #Alpilitro en unas horas se convirtió en tendencia y ha generado un crecimiento importante en cifras de conversación digital. En solo 4 días, cuando salió al aire la página web, anunciando la primera preventa de la historia de la compañía y en donde escribieron: “¡Registraste y participa en la preventa exclusiva de nuestro Alpilitro!”, llegaron a más de 100 mil personas inscritas, generando también una conversación de más de 50 mil comentarios de personas buscando el nuevo producto, obteniendo un crecimiento de un 38 % en seguidores de Tik Tok tan solo como respuesta a dicha estrategia. El impacto fue tal que durante 4 días consecutivos #Alpilitro continúa siendo tendencia en Twitter, otra red social con fuerte interacción en Colombia.

Ya lo había dicho Mr. Branding, como se le conoce a Andy Stalman, cuando estuvo en Bogotá para conversar con el expresidente de EE. UU. Barack Obama, en la respuesta que nos dio al preguntarle cómo sería el marketing del futuro: “Será cada vez más personal, cada campaña dirigida a personas específicas, con nombre y apellido. Y en eso la tecnología jugará un papel fundamental que va a permitir hipersegmentar campañas por persona. Pero hay que tener mucho cuidado con la dictadura del algoritmo, que no nos manipule y que tampoco sea arbitrario en el beneficio único de la empresa. Lo interesante de los datos es que redunden en beneficio único. Si tienes intereses que las empresas conocen y saben, y ellos solos generan valor de esos datos para ellos, eso no tendrá futuro en el valor compartido del dato, donde está el usuario o cliente. El marketing va a entrar en una era de honestidad total”.

Y, en línea con lo que hizo Alpina, Stalman nos decía: “El aspecto más rompedor, y te va a sonar muy raro, es la humanización del marketing; vamos a recuperar la empatía, la emocionalidad bien entendida, la atención de la persona para hacer un marketing humanocéntrico y no tecnocéntrico o “smartnocéntrico”. Yo resumo todo esto en una oración: el marketing del futuro evoluciona del like al love. El “me gusta” es efímero, en la época donde todo dura nada no queremos más likes”.

Dentro de las múltiples ofertas de sabor que se encuentran en el mercado nacional, está una que también hace parte de la memoria de los colombianos y que se ha convertido en un ícono de la gastronomía imposible de no probar. Se trata de la paleta Drácula, una iniciativa que comenzó hace 33 años y que con el paso del tiempo le ha apostado a lanzar temporadas que nacen de su producto principal, la paleta. Una experiencia para el paladar de quienes también pueden disfrutar de coleccionables del vampiro más reconocido y divertido de Colombia.

En el año 2022, El Espectador habló con Luisa Fernanda Carrizosa Baraya, gerente de mercadeo e innovación de Meals de Colombia, dueños de la marca Drácula, quienes allí contaron cómo se la jugaron con una estrategia digital que implementaron lanzando el mismo helado de fresa con trozos de chocolate y salsa de fresa, pero en empaques de medio litro para consumir en casa, logrando también impactar el mercado con una alianza con la Nacional de Chocolates, quienes desarrollaron un chocolate muy parecido al de la icónica paleta, donde también tuvieron el reto de activar su creatividad elaborando stickers con lo que ellos llamaron los “monstruos del futuro”, una serie de imágenes infantiles con las que querían cautivar la atención de los niños.

¿Cómo lograron que una temporada que no es heladera se volviera importante para el mercado? Carrizosa afirmó que el objetivo “era traer un personaje tan característico como Drácula y crear un producto que ojalá se me hubiera ocurrido a mí porque uno quiere como ‘marketero’ poder llegar a ese tipo de concepto tan bien logrado, entonces está la paleta se crea con ese concepto del Drácula verde monstruoso pero con un terror divertido. Y lo que hemos tratado de hacer es ser coherentes años tras año, mantener la receta y evolucionar porque el consumidor se vuelve más exigente”.

“El que come Chocoramo es más feliz”, así lo afirmaba siempre Rafael Molano, el emprendedor detrás de la marca colombiana Ramo, que desde hace 60 años, decía, ha acompañado “a varias generaciones en el país ”, en una entrevista para El Espectador hace algunos años. Y es que entre galletas, ponqués, pasabocas y opciones saludables, estos jugadores del mercado no dejan de sorprender a sus comensales ofreciéndoles opciones versátiles como la que hicieron con McDonald’s en 2022, cuando lanzaron un McFlurry de Chocoramo.

Y ahora la marca ha vuelto a estar en la conversación digital. Resulta que apareció una supuesta foto en donde se veía una caja de cereal y, de nuevo, supuestamente el sabor era el del Chocoramo. Se volvió, como dicen en el lenguaje actual, viral y muchos creyeron que era un producto real y que se conseguiría en los supermercados. Pero no era así. “Kellogg’s es una compañía con la que tenemos una excelente relación y hemos tenido acercamientos para desarrollar este tipo de alianzas. Sin embargo, por el momento no tenemos ningún anuncio respecto a esto. Estaremos informando en caso de que desarrollemos un proyecto en conjunto con ellos u otra compañía”, dijo Ramo en entrevista con el diario Portafolio, el pasado 31 de enero.

Las tendencias de consumo han cambiado, la forma en la que llegan los productos a la mesa también, pero este tipo de conversaciones digitales le están poniendo un nuevo nivel - y presión- a las empresas de alimentos. Con más de 194.000 me gusta, más de 27.000 comentarios y 11.300 compartidos, un video en Tik Tok logró que una compañía reaccionara y pusiera a su equipo de mercadeo y al de producción a responder a una evidente petición de un consumidor. Estos casos prueban que la influencia de las redes sociales en el mundo de los negocios es más que evidente, pero, sobre todo, que a veces hay que escuchar a los compradores, no solo a los más fieles, sino a todos a la hora de tomar decisiones estratégicas. Los más de 100.000 pedidos en cola del Alpilitro son más que la prueba.

