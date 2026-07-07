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Aprende a preparar un “latte” dorado de cúrcuma y matcha cremoso en solo cinco minutos

Sirve caliente, recién preparado. Es una bebida que se disfruta mejor al momento, ya que las especias tienden a asentarse con el tiempo.

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Diana María León, experta en nutrición culinaria / @cocinableysaludabl
07 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Latte dorado de cúrcuma y matcha, una opción saludable llena de sabor para este martes.
Latte dorado de cúrcuma y matcha, una opción saludable llena de sabor para este martes.
Foto: Diana León
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Gastronomía: Saludable .

La miel de abejas es una buena opción para endulzar

  • Tiempo de preparación: 3 minutos.
  • Tiempo de cocción: 2 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1/3 taza de leche de coco
  • 3/4 taza de agua
  • 1/4 cucharadita de cúrcuma en polvo
  • 1/8 cucharadita de canela en polvo
  • 1/8 cucharadita de jengibre en polvo
  • 1 pizca de pimienta negra molida
  • 1 pizca de cardamomo molido (opcional)
  • 1 cucharada de miel de abeja pura (o stevia al gusto)
  • 1/2 cucharadita de matcha en polvo

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Preparación

Agrega todos los ingredientes, excepto el matcha, a una olla pequeña y calienta a fuego suave, batiendo con frecuencia, hasta que la mezcla esté homogénea y caliente.

Bate el matcha (con un batidor de bambú, si tienes uno) junto con 1 cucharada de agua caliente en un tazón pequeño o taza hasta que quede suave. Luego, viértelo en la olla y bate de nuevo para integrar.

También puedes agregar todos los ingredientes a un espumador de leche y activar la función de calentar, para mezclar y calentar todo en un solo paso.

Disfruta de inmediato. Agita o revuelve si las especias comienzan a asentarse en el fondo de la taza

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Un poco de la historia del latte

Un latte es una bebida a base de café espresso con leche vaporizada, coronada normalmente con una capa ligera de espuma. Su nombre viene del italiano caffè latte, que significa literalmente “café con leche”. Combinar café y leche caliente es una costumbre que se remonta a Europa desde el siglo XVII, pero el latte tal como lo conocemos nació en Italia a mediados del siglo XX, cuando las cafeterías empezaron a usar máquinas de espresso capaces de vaporizar leche.

Esta versión de latte dorado se prepara con leche de coco, cúrcuma, jengibre, canela y un toque de matcha, ingredientes que han sido relacionados con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, además de un aporte energético suave y sostenido gracias a la cafeína natural del té verde. Es una alternativa reconfortante al café tradicional, fácil de preparar en casa.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana María León, experta en nutrición culinaria / @cocinableysaludabl

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