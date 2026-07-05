¿Qué parte del pollo tiene más proteína?

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Antes de comparar las partes de esta carne blanca, hay algo importante que vale la pena resaltar, la proteína del pollo es de alta calidad, sirve al organismo para construir y reparar tejidos, mantener la masa muscular, producir enzimas y hormonas, y fortalecer el sistema de defensas, entre muchas otras funciones.
Por cada 100 gramos de pechuga cocida y sin piel hay entre 30 y 31 gramos de proteína, con muy poca grasa acompañante, lo que la convierte en la parte con mayor concentración de proteína por gramo de carne. El muslo ronda los 24 a 26 gramos de proteína por cada 100 gramos, un poco menos que la pechuga, pero a cambio aporta más grasa, hierro y zinc.
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En el caso de las alas, estas tienen entre 27 y 30 gramos de proteína por cada 100 gramos, una cifra relativamente alta, aunque acompañada de una proporción de grasa mayor en relación con la carne magra. Y el hígado, aunque aporta algo menos de proteína (entre 24 y 27 gramos por 100 gramos), se destaca por concentrar hierro, vitamina A, vitamina B12 y folato.
Si el criterio es exclusivamente la cantidad de proteína por cada 100 gramos, la pechuga es la que más aporta, seguida por las alas, el hígado y el muslo, pero como toda esa proteína es de alta calidad, cualquier parte del pollo que se elija sigue siendo una fuente confiable para que el cuerpo tenga el material que necesita para reparar tejidos, mantener la masa muscular y sostener buena parte de sus procesos metabólicos.
En general, el pollo es una excelente fuente de proteína y es recomendable incluirlo dentro de una alimentación consciente y balanceada.
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Recetario con pechuga de pollo
Receta 1: Pechuga de pollo a las finas hierbas
Decora con perejil fresco picado por encima y sirve con arroz banco o papas al horno. Ver la receta completa aquí
Receta 2: Fácil y rápida para este domingo: así es la receta del pollo stroganoff
Sirve esta delicia para el paladar con arroz blanco o con pasta. Ver la receta completa aquí
Receta 3: Rápida, fácil y deliciosa: así es la receta del pollo cremoso con brócoli
Usa queso parmesano en esta propuesta para conquistar el paladar de tus comensales. Ver la receta completa aquí
Receta 4: Pechuga de pollo rellena con queso y plátano maduro
Acompaña con unas papas cremosas y decora con perejil. Ver la receta completa aquí
Receta 5: Pechuga asada marinada en limón y romero
Deja marinando el pollo toda la noche para que quede más jugoso. Ver la receta completa aquí
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧