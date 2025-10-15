Aquí está el paso a paso para hacer un rico “cheesecake” de calabaza

La calabaza es un ingrediente versátil que puedes usar en recetas creativas de dulce y de sal. Foto: Getty Images

Un poco de la historia del “cheesecake”

El cheesecake nació en Grecia en el año 2.000 a. C. A propósito de los juegos olímpicos que acaban de terminar, se dice que este postre se ofrecía a los atletas (Circa 776 a. C.) por ser una buena fuente de energía que potencializaba su desempeño en las actividades deportivas de alto impacto.

En la época antigua se servía como postre en las bodas griegas, y sus ingredientes eran queso, harina, trigo y miel. Esta es una de las recetas de dulce más populares del mundo y, quizás, es una de los más antiguas que utilizan lácteos diferentes a la leche.

Gastronomía: Griega . Deja en refrigeración 8 horas mínimo Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 10 . Ingredientes 200 gramos de galletas

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de canela

100 gramos de mantequilla avellanada (derretida y tostada)

Ingredientes para el relleno

4 barras de 190 gramos de queso crema

1/2 taza de crema

4 huevos

1 taza de azúcar mascabado

1 taza de puré de calabaza

2 cucharadas pumpkin spice (mezcla de especias)

1 cucharada vainilla

Preparación

Mezclar las galletas trituradas con azúcar, sal y canela. Agregar la mantequilla avellanada y combinar bien.

Presionar la mezcla en la base de un molde desmontable y hornear a 180°C por 10 minutos.

Para el relleno, batir el queso crema hasta que esté suave. Agregar la crema y batir.

Añadir los huevos uno a uno, luego el azúcar, el puré de calabaza, especias y vainilla. Mezclar hasta integrar.

Verter sobre la base y hornear a baño María a 160° C por 60 minutos.

Apagar el horno, dejar enfriar dentro con la puerta entreabierta y refrigerar al menos 8 horas.

Servir frío. Cremoso y con sabor otoñal.

