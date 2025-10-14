Paso a paso para preparar un pan casero sin amasar

Este pan casero puedes servirlo con mantequilla Ghee. Foto: Bruno Thethe / Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de este plato

Aunque el origen exacto del pan es desconocido, expertos en gastronomía aseguran que en Mesopotamia se cocía pan desde hace nueve mil años y que ya se utilizaba harina de todo tipo para llevarlo a las mesas. Su preparación se caracterizaba en esa época porque molían grano entre dos piedras, formando una masa delgada que se llevaba al fuego caliente para consumirse. Los ingredientes principales para su elaboración son la harina y el agua.

En Colombia el pan es uno de los productos más apetecidos por los comensales, surgiendo de su elaboración varios tipos dependiendo de la región del país que se visite, existe el casabe del Amazonas, de arroz de los Llanos Orientales, de maíz del altiplano cundiboyacense y el de coco, proveniente de la región Caribe, entre otros.

Gastronomía: Latinoamericana . Ingredientes para la masa principal Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 500 gramos de harina de trigo (todo uso o panadera)

325 ml de agua

10 gramos de sal

Para el prefermento

50 gramos de harina

50 mililitros de agua

1 gramo de levadura seca (aprox. 1/4 de cucharadita)

Preparación

Autólisis (Reposo inicial)

En un bowl grande, mezcla los 500 gramos de harina con los 325 mililitros de agua hasta que no queden partes secas. Cubre el bol con un paño o tapa y deja reposar durante 30 minutos.

Preparar el prefermento

Mientras la masa reposa, mezcla en otro recipiente los 50 g de harina, 50 ml de agua y 1 gramos de levadura seca. Integra bien y deja reposar hasta que duplique su tamaño (puede tardar entre 30–60 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente).

Incorporar prefermento y sal

Pasados los 30 minutos de autólisis, añade el prefermento a la masa principal. Mezcla bien hasta integrar. Agrega los 10 g de sal y mezcla nuevamente. Tapa y deja reposar 20 minutos.

Pliegues para fortalecer la masa

Después del reposo, realiza una serie de pliegues: estira suavemente un borde de la masa y dóblalo hacia el centro, repitiendo este proceso por todos los lados. Tapa y deja reposar otros 20 minutos.

Repite este proceso de pliegues 4 veces (aproximadamente cada 20 minutos), hasta que la masa esté lisa y elástica.

Fermentación en frío

Una vez completados los pliegues, cubre bien el bol y lleva la masa a la nevera. Déjala reposar toda la noche (mínimo 8–12 horas).

Formar el pan

Al día siguiente, coloca la masa sobre una superficie ligeramente enharinada. Divide en las porciones deseadas y forma los panes a tu gusto.

Segundo reposo (última fermentación)

Espolvorea un poco de harina sobre los panes y colócalos en banetones (o en un bol con paño enharinado). Refrigera nuevamente por 12 horas para que leuden lentamente.

Horneado

Precalienta el horno a 230–250 °C (con una bandeja o piedra para pan). Coloca los panes en una bandeja caliente, hazles un corte superficial con una cuchilla o cuchillo afilado y hornea hasta que estén dorados y crujientes (aproximadamente 25–30 minutos).

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧