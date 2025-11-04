Aquí está la receta para preparar donas de “pie” de manzana

Estas donas también las puedes rellenar con dulce de mora. Foto: Eugenia Sol / Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de las donas

El origen de las donas es aún desconocido. Muchos expertos en gastronomía afirman que este alimento se dio en la época medieval del norte de Europa, sin embargo, no hay nada que lo compruebe. Lo que sí es cierto es que su forma tiene un gran protagonismo en las cocinas, ya que se le asocia con el término doughnut , que se dio “cuando un marinero llamado Hanson Gregory, hiciera el famoso agujero con la tapa de un pimentero de un barco sobre la masa”.

Las donas son unas de las más apetecidas recetas de dulce de los comensales. Existen glaseadas, rellenas o con pepas de colores por encima. Tienen forma de anillo y se caracterizan por tener un hueco en la mitad. Se elabora con harina, azúcar, levadura y huevo, entre otros ingredientes. Una de las preparaciones más ricas del mundo de la gastronomía.

Gastronomía: Americana . No olvides la canela en esta receta Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 35 minutos.

35 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 1 manzana cortada en cubos

1/2 cucharadita de fécula

1 cucharada de azúcar morena

1 pizca de canela

Zumo de 1/2 limón

Ingredientes para la masa

250 gramos de harina

4 gramos de levadura

60 gramos de azúcar blanca

100 mililitros de leche

1 huevo

Preparación

Lleva a una olla una manzana cortada en cubos, 1 cucharada de azúcar morena, 1/2 cucharadita de fécula, 1 pizca de canela y el zumo de 1/2 limón. Integra y cocina hasta que se vea como un caramelo.

Luego haz la masa con 250 gramos de harina, 4 gramos de levadura, 60 gramos de azúcar blanca, 100 mililitros de leche y 1 huevo. Integra hasta obtener la masa.

Lleva la masa hasta un mesón de trabajo y añádele 40 gramos de mantequilla y continúa amasando hasta que la masa se vea lisa. En ese punto llévala a un bowl y déjala reposar por 1 hora.

Pasado el tiempo desgasifícala, luego pesa las donas de unos 50 gramos, arma las bolitas para luego llevarlas a papel encerado, aplánalas y espera a que doblen su tamaño.

Cuando estén listas llévalas a freír a aceite caliente hasta que estén doradas por ambos lados.

Retíralas con cuidado del aceite, espolvoréalas con azúcar y rellénalas con el pie de manzana, abriendo un hueco por la mitad encima de la dona. ¡Disfruta!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧