Manizales es declarada Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO

Colombia celebra con orgullo un nuevo reconocimiento internacional, Manizales ha sido nombrada Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. Este nuevo título resalta la diversidad culinaria, la identidad cultural y la capacidad de innovación que caracterizan a la capital de Caldas, donde los sabores tradicionales se reinventan con creatividad.

Con este logro, Manizales se abre paso en el mapa mundial de las ciudades que promueven la gastronomía como motor de desarrollo sostenible y cultural, combinando ingredientes tradicionales de la región Andina con preparaciones típicas campesinas, reflejando la calidez y sencillez de su gente.

Además, se convierte en la tercera ciudad del país en alcanzar este reconocimiento, luego de que Popayán (2005) y Buenaventura (2017), hicieran parte del selecto grupo en años anteriores. El anuncio de esta noticia para el país, se une al trabajo de diferentes entidades que han puesto sus esfuerzos en la proyección de Manizales como destino gastronómico de nivel internacional, durante varios años.

¿Qué se come en Manizales?

La gastronomía del departamento de Caldas es un reflejo de su riqueza cultural. En ella de destacan influencias indígenas, africanas y españolas. Entre sus platos más representativos se encuentra el hogao, la ensalada caldense de repollo, el sancocho de uña, una sopa que habla de abundancia de la región, así como los frijoles caldenses, el asorrete y las arepas de mote, elaboradas con maíz tratado con ceniza, sin olvidar el café, producto insignia del departamento.

José Fernando Olarte, secretario de Planeación del municipio aseguró en recientes declaraciones que “este reconocimiento es fruto del esfuerzo por ofrecer alternativas de desarrollo económico, para ofrecer nuevos espacios y escenarios de crecimiento para los ciudadanos y visitantes, haciendo que Manizales se siga reconociendo como un destino internacional de alta calidad, hoy en el sector de la gastronomía y como una de las ciudades de mejor calidad de vida en Latinoamérica”.

La gastronomía en Manizales ha evolucionado con una mirada creativa, lo que le ha permitido posicionarse como un centro gastronómico emergente en Colombia. Desde las rutas gastronómicas locales, como las ollas, hasta la participación de los chefs manizaleños en eventos internacionales. La ciudad ha trabajado incansablemente para llevar sus sabores al mundo.

A propósito de esto, el chef cartagenero Charlie Otero asegura que “el carácter, civismo y amabilidad de los habitantes de Manizales, hacen que se refleje en su propuesta gastronómica, llena de generosidad y respeto hacia las tradiciones. Manifestando también que el buen servicio es crucial en la experiencias gastronómicas y Manizales lo tiene”.

Con esto sobre la mesa, las entidades gubernamentales impulsarán programas de formación para jóvenes chefs y emprendedores, con el objetivo de mantener las raíces y el legado de sus cocinas con miras al futuro.

