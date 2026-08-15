Arepa de liuda santandereana: receta tradicional paso a paso

Arepa de liuda, exponente de la gastronomía santandereana. Foto: orlando.

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Gastronomía: Colombiana . Ideal para consumir a las onces con tu bebida caliente favorita Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 500 gramos de harina de trigo

Aguapanela bien dulce (cant. según la humedad)

80 gramos de mantequilla

150 gramos de queso de hoja

20 gramos de de levadura

5 gramos de sal

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Preparación

Poner la harina de trigo en un tazón, agregar aguapanela bien dulce, la mantequilla, el queso de hoja desmenuzado y la sal.

Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Si se requiere más humedad durante el amasado, adicionar un poco más de aguapanela poco a poco. Termina de amasar sobre una superficie limpia hasta lograr una textura suavecita.

Porcionar la masa, formar bolitas y dejar reposar por 5 minutos.

Estirar las arepas con un rodillo y dejarlas leudar hasta que doblen o tripliquen su tamaño.

Finalmente, asar en un comal caliente hasta dorar por todos los lados.

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