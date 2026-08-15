Arepa de liuda santandereana: receta tradicional paso a paso

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Gastronomía: Colombiana .
Ideal para consumir a las onces con tu bebida caliente favorita
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 500 gramos de harina de trigo
- Aguapanela bien dulce (cant. según la humedad)
- 80 gramos de mantequilla
- 150 gramos de queso de hoja
- 20 gramos de de levadura
- 5 gramos de sal
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Preparación
Poner la harina de trigo en un tazón, agregar aguapanela bien dulce, la mantequilla, el queso de hoja desmenuzado y la sal.
Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Si se requiere más humedad durante el amasado, adicionar un poco más de aguapanela poco a poco. Termina de amasar sobre una superficie limpia hasta lograr una textura suavecita.
Porcionar la masa, formar bolitas y dejar reposar por 5 minutos.
Estirar las arepas con un rodillo y dejarlas leudar hasta que doblen o tripliquen su tamaño.
Finalmente, asar en un comal caliente hasta dorar por todos los lados.
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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧