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Arepa de liuda santandereana: receta tradicional paso a paso

Originaria de la provincia de García Rovira, en Santander, esta preparación se hace con una masa suave y dulce donde el queso de hoja es el protagonista.

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Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
15 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Arepa de liuda, exponente de la gastronomía santandereana.
Arepa de liuda, exponente de la gastronomía santandereana.
Foto: orlando.
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Gastronomía: Colombiana .

Ideal para consumir a las onces con tu bebida caliente favorita

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de trigo
  • Aguapanela bien dulce (cant. según la humedad)
  • 80 gramos de mantequilla
  • 150 gramos de queso de hoja
  • 20 gramos de de levadura
  • 5 gramos de sal

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Preparación

Poner la harina de trigo en un tazón, agregar aguapanela bien dulce, la mantequilla, el queso de hoja desmenuzado y la sal.

Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Si se requiere más humedad durante el amasado, adicionar un poco más de aguapanela poco a poco. Termina de amasar sobre una superficie limpia hasta lograr una textura suavecita.

Porcionar la masa, formar bolitas y dejar reposar por 5 minutos.

Estirar las arepas con un rodillo y dejarlas leudar hasta que doblen o tripliquen su tamaño.

Finalmente, asar en un comal caliente hasta dorar por todos los lados.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

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