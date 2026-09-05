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Arepas de peto rellenas de bocadillo y queso

Crujientes, dulces y con queso derretido. ¿Quién se resiste a esta tentación de sabor?

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@malejabestial
05 de septiembre de 2026 - 01:00 p. m.
Sirve estas arepas con chocolate caliente para disfrutar.
Sirve estas arepas con chocolate caliente para disfrutar.
Foto: @malejabestial
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Gastronomía: Colombiana.

Deja remojando el peto durante 8 horas

  • Tiempo de preparación: 25 minutos.
  • Tiempo de cocción: 45 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 500 gramos de maíz peto (o también llamado maíz blanco trillado)
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • Bocadillo en cantidad necesaria
  • Queso paipa en cantidad necesaria
  • Aceite para freír en cantidad necesaria

Para destacar: Este es el ganador del Posta Challenge 2026 en Cartagena

Preparación

Toma el maíz peto que dejaste remojando desde la noche anterior. Ponla en una olla a presión con suficiente agua, tapa y deja cocinar unos 35 minutos.

Una vez cocido, llévalo al molino y saca una molienda fina, hasta obtener una masa de textura suave y homogénea.

Agrega el azúcar y un poco de sal. Amasa muy bien hasta integrar todo y divide la masa en bolitas del mismo tamaño.

Forma una canastica con cada bolita, rellena con un poco de bocadillo amasado y queso rallado. Cierra bien y dale forma de arepa.

Llévalas a fritura profunda en aceite caliente hasta que se vean bien doraditas por ambos lados.

Retira, deja escurrir el exceso de aceite y disfruta. ¡Te quedarán con un sabor espectacular!

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por @malejabestial

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