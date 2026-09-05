Arepas de peto rellenas de bocadillo y queso

Sirve estas arepas con chocolate caliente para disfrutar. Foto: @malejabestial

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Gastronomía: Colombiana . Deja remojando el peto durante 8 horas Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 45 minutos.

45 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 500 gramos de maíz peto (o también llamado maíz blanco trillado)

1 cucharada de azúcar

1 pizca de sal

Bocadillo en cantidad necesaria

Queso paipa en cantidad necesaria

Aceite para freír en cantidad necesaria

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Preparación

Toma el maíz peto que dejaste remojando desde la noche anterior. Ponla en una olla a presión con suficiente agua, tapa y deja cocinar unos 35 minutos.

Una vez cocido, llévalo al molino y saca una molienda fina, hasta obtener una masa de textura suave y homogénea.

Agrega el azúcar y un poco de sal. Amasa muy bien hasta integrar todo y divide la masa en bolitas del mismo tamaño.

Forma una canastica con cada bolita, rellena con un poco de bocadillo amasado y queso rallado. Cierra bien y dale forma de arepa.

Llévalas a fritura profunda en aceite caliente hasta que se vean bien doraditas por ambos lados.

Retira, deja escurrir el exceso de aceite y disfruta. ¡Te quedarán con un sabor espectacular!

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧