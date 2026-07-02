Este es el ganador del Posta Challenge 2026 en Cartagena

"La Callejera", propuesta del restaurante deindias Comedor & Copas, liderado por el chef colombiano José Barbosa. Foto: deindias Comedor & Copas

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Cartagena sigue dando de qué hablar y ratificando por qué es uno de los mejores destinos turísticos de Colombia, al resaltar recetas de tradición e innovación culinaria de la mano de cocineros y cocineras que se han dado a la tarea de “recuperar” los sabores del territorio, con propuestas en las que la creatividad también expone la ancestralidad y el sentido de pertenencia de diferentes regiones del país.

Hace pocos días se llevó a cabo en La Heroica la tercera edición del Posta Challenge, un festival gastronómico que ha logrado consolidarse como uno de los principales promotores turísticos y comerciales de la ciudad, con iniciativas que dejan ver el patrimonio vivo de Cartagena y que impulsan la reactivación del sector desde un escenario en el que comensales y expertos del fogón participan por igual a través de los bocados.

Organizado por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, Corpoturismo y Acodrés, con el apoyo institucional de la Cámara de Comercio de Cartagena y Fenalco, el Posta Challenge 2026 inició el 19 de junio con la participación de 16 restaurantes, que pusieron sobre las mesas una cocina de autor digna de llevar a la escena internacional.

Al respecto, Katherine Ballestas, directora de Acodrés Capítulo Cartagena, manifestó que “los restaurantes demostraron un nivel técnico y creativo impecable, manteniendo intacta la esencia tradicional de nuestra posta negra, pero llevándola a formatos de vanguardia asombrosos. La respuesta del público fue masiva”.

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La posta negra es un plato tradicional de la Costa Caribe colombiana y autóctono de Cartagena de Indias, que se ha ganado el favoritismo de locales y turistas gracias a su sabor. Su preparación fusiona lo dulce, un ligero toque de picante y especias tradicionales, y se elabora con cortes magros y tiernos de sabor intenso y textura suave. Suele acompañarse con arroz con coco, patacones o ensalada, una combinación que la convierte en un festín para el paladar y en una muestra de la diversidad culinaria de Colombia.

Estas características gastronómicas fueron las que llevaron a los organizadores del evento a elegirla como la protagonista del reto entre chefs y matronas en este festival del sabor. Jaime Rodríguez, del restaurante Celele; Juan del Mar, de Juan del Mar Cartagena, y Edwin Rodríguez, de la propuesta colombiana Quimbaya, en Madrid (España), fueron los encargados de evaluar los diferentes conceptos gastronómicos.

En ellos, los cocineros le apostaron al ingenio sin perder de vista una receta tradicional que puede evolucionar hacia la vanguardia, presente en pasabocas, rellenos de empanadas y hasta en ramen, lo que la transforma en una preparación versátil.

“Todos los eventos que vayan en pro de la gastronomía popular y tradicional de la ciudad son un punto clave para que la gente nos valore más como destino gastronómico”, afirmó el chef colombiano Jaime Rodríguez a propósito de la iniciativa.

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La zona de experiencias de la Plaza de los Coches, fue el epicentro para dar a conocer el nombre de los tres ganadores del Posta Challenge que desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de junio resignificaron el Centro Histórico en una celebración gastronómica sin precedentes.

Para elegir al mejor de la jornada los comensales tuvieron una participación en la votación que sumó el 60 % de la nota final que dio a conocer el ganador, mediante códigos QR, mientras que el jurado experto aportó el 40 % restante, donde el restaurante deIndias Comedor y Copas, liderado por José “El Chato” Barbosa, obtuvo el primer lugar con una receta que denominó “La Callejera”.

La propuesta, elaborada con pan de plátano maduro fermentado con cachete de res en cocción lenta, acompañado de mantequilla de tamarindo y melao, kimchi de col y mango biche, alioli de Kola Román ahumado y salsa de plátano rostizado, se robó todos los aplausos con una reinterpretación caribeña y contemporánea.

“Este reconocimiento no es solo para un sánduche; es el resultado del talento, la pasión y el trabajo de un equipo que cree en hacer las cosas con el corazón. Gracias a cada persona del equipo de deIndias, a quienes estuvieron cocinando, sirviendo, organizando, apoyando y creyendo desde el primer día. Este premio es de todos”, afirmó José Barbosa.

Matiz Colombian Food obtuvo el segundo lugar con “La Metemono”, una receta elaborada con punta de anca a la cartagenera, cocinada a término perfecto y bañada en una reducción de sabores caribeños. Acompañada de arroz cremoso de bollo de mazorca y suero costeño de ajo y cilantro, una propuesta que exalta la tradición y el sabor de la cocina nacional.

El tercer lugar fue para Henry’s con un desgranado de posta cartagenera. “Cada ingrediente cuenta con una parte de nuestra historia: la dulzura y profundidad de la posta cocinada lentamente, el queso costeño dorado a la plancha, el bollo limpio y el maíz tierno, sabores que por generaciones han estado presentes en las mesas cartageneras”.

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No es la primera vez que deIndias suena en la escena gastronómica de El Corralito de Piedra, el año pasado fueron ganadores de la posta innovadora en el mismo festival. La buena noticia para comensales y turistas de la ciudad es que “La Callejera” se quedará en la carta del establecimiento durante mucho tiempo. ¡Felicitaciónes!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧