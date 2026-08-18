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Arepas de plátano maduro con queso derretido

Sirve esta preparación acompañada de suero costeño.

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Mayra Alejandra Sánchez, chef / @malejabestial
18 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Acompaña esta receta con aguacate, jamón, queso o tu topping favorito.
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Foto: Getty Images/iStockphoto - bhofack2
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Gastronomía: Colombiana.

Si la masa queda pegajosa, deja enfriar un poco o añade un poco más de cuajada

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 500g de maíz peto (o también llamado maíz blanco trillado)
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • Bocadillo en cantidad necesaria
  • Queso paipa en cantidad necesaria
  • Aceite para freír en cantidad necesaria

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Preparación

Pela los plátanos maduros y córtalos en rodajas. Llévalos a una olla con agua y cocina hasta que estén muy blanditos.

Escurre las rodajas de plátano y, con un pisapapas o batidor, haz un puré. Agrega la sal y mezcla.

Incorpora la cuajada rallada al puré tibio y mezcla con las manos hasta lograr una masa suave y homogénea.

Toma dos porciones de masa, haz dos bolitas y aplánalas. Pon un poco de queso mozzarella sobre una, tapa con la otra y sella los bordes dando forma redonda de arepa.

Asa las arepas en una sartén a fuego lento, volteándolas, hasta que estén bien doraditas por ambos lados y el queso se derrita por dentro.

Sirve las arepas calientes acompañadas de suero costeño. ¡Listas para disfrutar!

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Mayra Alejandra Sánchez, chef / @malejabestial

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