Arepas de plátano maduro con queso derretido

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Gastronomía: Colombiana.
Si la masa queda pegajosa, deja enfriar un poco o añade un poco más de cuajada
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 500g de maíz peto (o también llamado maíz blanco trillado)
- 1 cucharada de azúcar
- 1 pizca de sal
- Bocadillo en cantidad necesaria
- Queso paipa en cantidad necesaria
- Aceite para freír en cantidad necesaria
No dejes de leer: Mientras la olla siga puesta
Preparación
Pela los plátanos maduros y córtalos en rodajas. Llévalos a una olla con agua y cocina hasta que estén muy blanditos.
Escurre las rodajas de plátano y, con un pisapapas o batidor, haz un puré. Agrega la sal y mezcla.
Incorpora la cuajada rallada al puré tibio y mezcla con las manos hasta lograr una masa suave y homogénea.
Toma dos porciones de masa, haz dos bolitas y aplánalas. Pon un poco de queso mozzarella sobre una, tapa con la otra y sella los bordes dando forma redonda de arepa.
Asa las arepas en una sartén a fuego lento, volteándolas, hasta que estén bien doraditas por ambos lados y el queso se derrita por dentro.
Sirve las arepas calientes acompañadas de suero costeño. ¡Listas para disfrutar!
Para destacar: ¿Cuál es la diferencia entre brócoli y coliflor y cómo cocerlos correctamente?
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧