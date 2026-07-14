Arepas dulces de anís rellenas de queso

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Gastronomía: Colombiana .
Acompaña con hogao o suero costeño
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 280 gramos harina de maíz blanco precocida
- 600 mililitros de agua tibia
- 25 gramos de azúcar
- 6 gramos de anís en pepa
- 30 gramos de queso salado rallado
- 100 gramos queso en tajadas o rallado para rellenar
- 750 mililitros de aceite abundante para freír
- 120 mililitros de suero costeño para acompañar
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Preparación
En un tazón grande, combina 280 gramos de harina de maíz blanco precocida y 25 gramos de azúcar. Mezcla con las manos hasta que no queden grumos.
Toma 6 gramos de anís en pepa y frótalo entre tus manos para activarlo y que suelte todo su aroma. Luego agrégalo a la masa.
Incorpora 30 gramos de queso salado rallado (costeño o similar) y amasa todo muy bien hasta obtener una masa suave, homogénea y que no se agriete al formarla.
Deja reposar la masa tapada con un paño para que la harina absorba bien el agua y las arepas queden más suaves por dentro.
Toma porciones de masa, forma bolas y aplánalas en discos de más o menos 1 cm de grosor. Con el dedo, hazle un hueco en el centro a cada una. El hueco es tradicional, sirve para voltearlas en el aceite, escurrirlas y transportarlas ensartadas en palos de madera o varilla.
Calienta 750 mililitros de aceite abundante para freír en una olla o sartén profunda a fuego medio-alto (unos 170–180 °C), suficiente para que las arepas floten.
Fríe las arepas por tandas, unos 3 a 4 minutos por lado, hasta que estén doradas y crocantes. Usa un palo o pinza a través del hueco para voltearlas con facilidad.
Retíralas del aceite usando el hueco y déjalas escurrir sobre papel absorbente o ensartadas en una varilla, como lo hacen tradicionalmente las matronas cocineras.
Aún calientes, ábrelas ligeramente por el hueco o por un costado y rellénalas con 100 gramos de queso en tajadas o rallado para rellenar. Sírvelas acompañadas con suero costeño para acompañar.
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