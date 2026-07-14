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Gastronomía y Recetas

Arepas dulces de anís rellenas de queso

Sírvelas acompañadas con suero costeño para acompañar.

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Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
14 de julio de 2026 - 05:27 p. m.
Las arepas dulces de anís son tradicionales de la gastronomía colombiana.
Las arepas dulces de anís son tradicionales de la gastronomía colombiana.
Foto: Yaris Cocina / Pinterest
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Gastronomía: Colombiana .

Acompaña con hogao o suero costeño

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 280 gramos harina de maíz blanco precocida
  • 600 mililitros de agua tibia
  • 25 gramos de azúcar
  • 6 gramos de anís en pepa
  • 30 gramos de queso salado rallado
  • 100 gramos queso en tajadas o rallado para rellenar
  • 750 mililitros de aceite abundante para freír
  • 120 mililitros de suero costeño para acompañar

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Preparación

En un tazón grande, combina 280 gramos de harina de maíz blanco precocida  y 25 gramos de  azúcar. Mezcla con las manos hasta que no queden grumos.

Toma 6 gramos de anís en pepa y frótalo entre tus manos para activarlo y que suelte todo su aroma. Luego agrégalo a la masa.

Incorpora 30 gramos de queso salado rallado (costeño o similar) y amasa todo muy bien hasta obtener una masa suave, homogénea y que no se agriete al formarla.

Deja reposar la masa tapada con un paño para que la harina absorba bien el agua y las arepas queden más suaves por dentro.

Toma porciones de masa, forma bolas y aplánalas en discos de más o menos 1 cm de grosor. Con el dedo, hazle un hueco en el centro a cada una. El hueco es tradicional, sirve para voltearlas en el aceite, escurrirlas y transportarlas ensartadas en palos de madera o varilla.

Calienta 750 mililitros de aceite abundante para freír en una olla o sartén profunda a fuego medio-alto (unos 170–180 °C), suficiente para que las arepas floten.

Fríe las arepas por tandas, unos 3 a 4 minutos por lado, hasta que estén doradas y crocantes. Usa un palo o pinza a través del hueco para voltearlas con facilidad.

Retíralas del aceite usando el hueco y déjalas escurrir sobre papel absorbente o ensartadas en una varilla, como lo hacen tradicionalmente las matronas cocineras.

Aún calientes, ábrelas ligeramente por el hueco o por un costado y rellénalas con 100 gramos de queso en tajadas o rallado para rellenar. Sírvelas acompañadas con suero costeño para acompañar.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

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Arepas dulces de anís rellenas de queso

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