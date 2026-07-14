Crema de zanahoria con jengibre y coco: receta fácil y saludable

Usa mantequilla clarificada en esta crema de zanahoria con jengibre y coco. Foto: Diana León

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Gastronomía: Saludable . La crema de coco en esta preparación es el ingrediente infaltable Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 1 cucharada de mantequilla clarificada

10 zanahorias, lavadas cortadas en trozos de 2 cm

1 cebolla blanca o amarilla mediana-grande, picada

1 cucharada de jengibre fresco picado

3 dientes de ajo, picados

1 cucharadita de sal marina

3 tazas de fondo de pollo o de vegetales

1 lata (400 gramos) de crema de coco

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Preparación

Calienta la mantequilla clarificada en una olla grande a fuego medio. Cuando esté caliente, añade las zanahorias y la cebolla y cocina, revolviendo ocasionalmente, hasta que la cebolla esté transparente y las zanahorias empiecen a ablandarse, unos 5–7 minutos.

Agrega el jengibre, el ajo, la sal. Cocina 1–2 minutos más, revolviendo ocasionalmente, hasta que suelten su aroma.

Añade el fondo de pollo o de vegetales y lleva la sopa a hervor suave. Una vez hirviendo, tapa la olla y baja el fuego a mínimo. Cocina a fuego lento 15–20 minutos, revolviendo ocasionalmente, hasta que las zanahorias estén muy tiernas.

Apaga el fuego y agrega la crema de coco, mezclando bien.

Deja enfriar la sopa unos minutos y licúala, trabajando por tandas si es necesario.

Ajusta la sazón agregando más sal marina al gusto. Sirve caliente, acompañada de cilantro fresco.

Montaje

Guarda las sobras en un recipiente hermético en el refrigerador hasta por 3–4 días, o en el congelador hasta por 1 mes. Recalienta en la estufa hasta que esté caliente.

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Un poco de la historia de la zanahoria

La zanahoria se originó en la región de Persia y Afganistán, donde se cultivó desde hace más de mil años, inicialmente en variedades moradas y amarillas. Hacia el siglo X llegó a España de la mano de los árabes, y desde allí se extendió por el resto de Europa. La variedad naranja que conocemos hoy surgió más tarde, en el siglo XVII, cuando agricultores de Holanda la desarrollaron.

Esta crema de zanahoria combina el dulzor natural de la zanahoria con el toque picante del jengibre y la suavidad de la crema de coco. Es una receta fácil, hecha con ingredientes fácil de conseguir, ideal para esos días en los que quieres algo reconfortante sin complicarte en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧