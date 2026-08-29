Arequipe casero al estilo dulce de leche

Arequipe casero, un antojo imperdible para el paladar. Foto: Getty Images - RHJ

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Gastronomía: Saludable . Una alternativa diferente si estás dejando el dulce Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 taza de leche en polvo

1/2 taza de agua tibia (aproximadamente)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Edulcorante al gusto (por ejemplo, estevia)

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Preparación

Pon la leche en polvo en una sartén y dórala a fuego bajo, moviendo sin parar para que no se queme por debajo. Ten paciencia: es un proceso lento.

Pasa la leche dorada a la licuadora. Añade la vainilla, el edulcorante y el agua tibia.

Licúa hasta obtener una textura cremosa y suave, similar a un dulce de leche. Añade más agua si la quieres más fluida.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧