Arequipe casero al estilo dulce de leche

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Gastronomía: Saludable.
Una alternativa diferente si estás dejando el dulce
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 taza de leche en polvo
- 1/2 taza de agua tibia (aproximadamente)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Edulcorante al gusto (por ejemplo, estevia)
Para destacar: ¿Cuál es la diferencia entre cebolla blanca, morada, amarilla y cómo elegirlas?
Preparación
Pon la leche en polvo en una sartén y dórala a fuego bajo, moviendo sin parar para que no se queme por debajo. Ten paciencia: es un proceso lento.
Pasa la leche dorada a la licuadora. Añade la vainilla, el edulcorante y el agua tibia.
Licúa hasta obtener una textura cremosa y suave, similar a un dulce de leche. Añade más agua si la quieres más fluida.
Ojo al dato: ¿Por qué algunos restaurantes ya no quieren influencers en sus mesas?
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧