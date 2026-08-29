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Arequipe casero al estilo dulce de leche

Un antojo dulce hecho en casa con pocos ingredientes y sin una pizca de azúcar.

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Sergio Mejía y Pablo Mejía / @thekitchenbrothers
29 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Arequipe casero, un antojo imperdible para el paladar.
Arequipe casero, un antojo imperdible para el paladar.
Foto: Getty Images - RHJ
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Gastronomía: Saludable.

Una alternativa diferente si estás dejando el dulce

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 taza de leche en polvo
  • 1/2 taza de agua tibia (aproximadamente)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Edulcorante al gusto (por ejemplo, estevia)

Para destacar: ¿Cuál es la diferencia entre cebolla blanca, morada, amarilla y cómo elegirlas?

Preparación

Pon la leche en polvo en una sartén y dórala a fuego bajo, moviendo sin parar para que no se queme por debajo. Ten paciencia: es un proceso lento.

Pasa la leche dorada a la licuadora. Añade la vainilla, el edulcorante y el agua tibia.

Licúa hasta obtener una textura cremosa y suave, similar a un dulce de leche. Añade más agua si la quieres más fluida.

Ojo al dato: ¿Por qué algunos restaurantes ya no quieren influencers en sus mesas?

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Sergio Mejía y Pablo Mejía / @thekitchenbrothers

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