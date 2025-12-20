Así sabe la Navidad en Colombia: cuatro recetas para saborear en diciembre

Buñuelos y natilla, platos tradicionales colombianos para saborear en familia en diciembre. Foto: Getty Images/iStockphoto - Luis Echeverri Urrea

Cada una de estas preparaciones llega para satisfacer paladares, despertando recuerdos, tradiciones y emociones que unen. Tome nota, active fogones y prepare en casa.

Arroz con leche

Una receta clásica y deliciosa para disfrutar en casa. Usa vainilla en esta propuesta dará un toque de sabor imperdible. Ver la historia de este plato