Así se prepara un batido con remolacha, manzana verde y pepino

Este batido de remolacha es una buena opción saludable para subir el hierro. Foto: Diana León

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gastronomía: Saludable . No olvides la cucharada de chía en esta receta Tiempo de preparación: 2 minutos.

2 minutos. Tiempo de cocción: 3 minutos.

3 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 1 remolacha pequeña cruda

1 manzana verde

1 pepino

1 limón

5 tazas de agua

1 cucharadita de chía

2 ramitas de hierbabuena

Para destacar: ¿Por qué no se deben guardar las carnes en bolsa de plástico en la nevera?

Preparación

Lava muy bien todos los ingredientes.

Pela la remolacha, la manzana y el pepino.

Corta todo en trozos pequeños para facilitar la licuadora.

Agrega todos los ingredientes a la licuadora, incluida la chía.

Adiciona el zumo del limón y licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

No pierdas de vista: La colombiana que se convirtió en una de las pioneras del diseño de pasteles

Un poco de la historia de la remolacha

La remolacha tiene una historia que se remonta a más de 4.000 años en la región del Mediterráneo, especialmente en el norte de África y el sur de Europa. En la antigua Grecia y luego en el Imperio Romano, se utilizaban principalmente sus hojas, mientras que la raíz comenzó a consumirse con mayor frecuencia en Europa durante la Edad Media. Con el tiempo, se valoró no solo por su sabor dulce, sino también por su aporte de minerales como el hierro, clave para apoyar la energía y la producción de glóbulos rojos.

Con esta receta terminamos la serie de batidos en Marzo. Este batido de remolacha, manzana verde y pepino es una forma práctica y deliciosa de aprovechar todos sus beneficios en el día a día. Gracias a su contenido de hierro y otros nutrientes que favorecen la oxigenación del cuerpo, la remolacha ayuda a mejorar los niveles de energía de manera natural. Al combinarla con ingredientes frescos e hidratantes, obtienes una bebida ligera, refrescante y cargadísima de nutrientes, ideal para comenzar el día.

Te puede interesar: Esta es la forma correcta de guardar el queso en la nevera para que dure más tiempo

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧