Bogotá, entre relatos y recetas: el libro que explora la gastronomía de la capital

Chef colombiano
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Bogotá, a pesar de su riqueza cultural y gastronómica, aún no posee una identidad culinaria claramente reconocida. Esta paradoja fue el punto de partida del proyecto Bogotá entre relatos y recetas, una estrategia de turismo gastronómico del IDT, liderada y escrita a partir de la investigación del chef Carlos Gaviria. El proyecto constituye una declaración de identidad que recorre los sabores, las historias y los oficios que dan forma a la cocina de la capital colombiana.
“Todo tiene que ver con Bogotá, pero nadie se siente plenamente...
Por Tatiana Gómez Fuentes
Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación