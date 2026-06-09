Bondiola de cerdo: qué parte es y como prepararla correctamente para que no quede seco

Este corte es la parte más alta del lomo ancho del cerdo. Foto: Harry Sasson

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La bondiola es un corte que proviene de la parte superior del cuello y el hombro del cerdo, ubicado justo entre la cabeza y el lomo. Gracias a esta ubicación anatómica, desarrolla una importante infiltración de grasa intramuscular, característica que le aporta una gran jugosidad, un sabor intenso y una textura especialmente tierna.

Tradicionalmente, utilizo la bondiola para preparaciones tan diversas como asados, estofados e incluso algunos embutidos. Su versatilidad en la cocina la ha convertido, en mi opinión, en uno de los cortes más apreciados del cerdo.

El secreto para aprovechar al máximo este corte está en entender cómo cocinarlo correctamente. Cuando se prepara a la parrilla o al asador, hay que controlar la temperatura interna para evitar que pierda jugosidad. Lo ideal es cocinarla hasta alcanzar entre 63 y 65 °C en el centro de la pieza. Por debajo de los 63 °C la carne puede resultar insuficientemente cocinada, mientras que superar los 65 °C provoca una pérdida progresiva de humedad, afectando su textura y terneza.

Para potenciar aún más su sabor, la bondiola tiene una gran variedad de marinadas. Quizá la más sencilla y efectiva consiste en taterar unas ramas de cebolla larga junto con varios dientes de ajo y luego licuarlos con un poco de aceite hasta obtener una mezcla homogénea. Esta preparación aporta notas ahumadas y un sabor profundo que complementa muy bien las características naturales del corte.

Además de asada, la bondiola también se usa para preparaciones de cocción lenta. Una de las que más me gusta es la que se estofa durante varias horas hasta lograr una textura tan tierna que pueda desmecharse fácilmente. Para ello, sello la pieza a fuego alto en una olla para desarrollar sabor y color. Posteriormente, agrego cebolla, zanahoria y tomate, junto con un par de botellas de cerveza, y cocino a fuego medio durante aproximadamente dos horas. El resultado es una carne extremadamente suave y llena de sabor.

En resumen, la bondiola es un corte excepcionalmente versátil que destaca por su excelente infiltración de grasa y su gran capacidad para absorber sabores. Ya sea preparada a la parrilla, asada o estofada, ofrece resultados increíbles cuando se cocina correctamente.

Para las preparaciones a la parrilla, recomiendo marinarla previamente, cocinarla a fuego fuerte en tajadas o medallones y retirarla cuando alcance una temperatura interna cercana a los 63 °C. Antes de cortarla, es importante dejarla reposar durante unos cinco minutos para permitir que los jugos se redistribuyan y permanezcan dentro de la carne.

Bondiola de cerdo, la receta perfecta para conquistar

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Una pieza de sabor y textura exquisitos, donde terminan varios músculos, cada uno rodeado por su grasa intramuscular realmente deliciosa, que si se cocina lentamente se funde y da terneza y sabor a la carne. Ver la receta completa aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧