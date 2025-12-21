Logo El Espectador
Aquí está la receta para preparar bondiola de cerdo en “air fryer”

Aromatiza esta receta con romero o tomillo fresco para disfrutar.

María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
21 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Baña esta bondiola de cerdo con salsa de ciruela.
Foto: María Dulcey
Un poco de la historia de este plato

Su domesticación y consumo se originó en Turquía en la ciudad de Anatolia, sin embargo, la llegada de la carne de cerdo en América se dio en 1943 en el segundo viaje de Cristóbal Colón. En la actualidad, la carne de cerdo es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial.

Aunque en algunas religiones como el judaísmo y el islamismo es prohibida, en mucho lugares del mundo es uno de los productos con mayor oferta gastronómica, ya que tiene variedades en su preparación: al horno, ahumado, y a la brasa, solo por mencionar algunos. Es importante mencionar que del cerdo también se desprenden otras recetas como: la morcilla, el chorizo, y el jamón. Su mayor productor es China, aunque países como Francia e Italia también lo producen.

Gastronomía: Latinoamericana .

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 50 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 1 bondiola de cerdo de 1 kg
  • 3 dientes de ajo rallados o machacados
  • 2 cucharadas de mostaza Dijon o amarilla
  • 1 cucharada de paprika
  • Sal y pimienta al gusto
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Romero o tomillo fresco (opcional)

Preparación

Seca bien la bondiola con papel de cocina. Esto ayuda a que dore mejor.

En un bowl, mezcla el ajo, mostaza, paprika, comino, orégano, sal, pimienta, aceite y vinagre.

Unta muy bien la bondiola por todos lados, masajeando para que el adobo penetre.

Si tienes tiempo, deja reposar 30 minutos (ideal hasta 2 horas en nevera, tapada).

Cocción en air fryer

Precalienta la air fryer a 180 °C por 5 minutos.

Pon la bondiola en la canasta (si es grande, sobre papel pergamino perforado).

Cocina a 180 °C durante 35 minutos, volteándola a mitad de tiempo.

Sube la temperatura a 200 °C y cocina 15–20 minutos más, hasta que esté bien dorada.

Retira y deja reposar 10 minutos antes de cortar (clave para que quede jugosa).

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

