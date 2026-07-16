“Brownie pudding”: el postre viral crujiente por fuera y cremoso por dentro

Sirve este esponjoso y delicioso brownie pudding con salsa de mora o de arequipe. Foto: Getty Images/iStockphoto - Liudmila Chernetska

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Gastronomía: Americana . Usa cocoa para saborear Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 4 huevos

2 tazas de azúcar

½ taza de harina de trigo

227 gramos de mantequilla, derretida

¾ de taza de cocoa en polvo

1 cucharada de extracto de vainilla

1 cucharada de espresso preparado o licor de frambuesa

¼ cdita de sal

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Preparación

En un bowl grande, bate los huevos con el azúcar a velocidad alta durante 10 minutos, hasta obtener una mezcla pálida, espesa y esponjosa.

Agrega el extracto de vainilla y el espresso (o licor). Incorpora la harina, la sal y la cocoa previamente tamizadas.

Añade la mantequilla derretida y mezcla a velocidad baja, solo hasta integrar bien todos los ingredientes.

Vierte la mezcla en un molde previamente engrasado con mantequilla y lleva este molde dentro de una fuente más grande y agrega agua caliente hasta que llegue a la mitad del molde a baño María.

Hornea a 170 °C durante 1 hora, el brownie pudding debe quedar crujiente por fuera y melcochudo por dentro

Sirve caliente y acompaña con helado de vainilla.

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