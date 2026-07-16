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“Brownie pudding”: el postre viral crujiente por fuera y cremoso por dentro

Sirve caliente y acompaña con tu helado favorito, nosotros te recomendamos de vainilla o limón.

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Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
16 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Sirve este esponjoso y delicioso brownie pudding con salsa de mora o de arequipe.
Sirve este esponjoso y delicioso brownie pudding con salsa de mora o de arequipe.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Liudmila Chernetska
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Gastronomía: Americana .

Usa cocoa para saborear

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 60 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 2 tazas de azúcar
  • ½ taza de harina de trigo
  • 227 gramos de mantequilla, derretida
  • ¾ de taza de cocoa en polvo
  • 1 cucharada de extracto de vainilla
  • 1 cucharada de espresso preparado o licor de frambuesa
  • ¼ cdita de sal

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Preparación

En un bowl grande, bate los huevos con el azúcar a velocidad alta durante 10 minutos, hasta obtener una mezcla pálida, espesa y esponjosa.

Agrega el extracto de vainilla y el espresso (o licor). Incorpora la harina, la sal y la cocoa previamente tamizadas.

Añade la mantequilla derretida y mezcla a velocidad baja, solo hasta integrar bien todos los ingredientes.

Vierte la mezcla en un molde previamente engrasado con mantequilla y lleva este molde dentro de una fuente más grande y agrega agua caliente hasta que llegue a la mitad del molde a baño María.

Hornea a 170 °C durante 1 hora, el brownie pudding debe quedar crujiente por fuera y melcochudo por dentro

Sirve caliente y acompaña con helado de vainilla.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

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