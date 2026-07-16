“Brownie pudding”: el postre viral crujiente por fuera y cremoso por dentro

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Gastronomía: Americana .
Usa cocoa para saborear
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 60 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 4 huevos
- 2 tazas de azúcar
- ½ taza de harina de trigo
- 227 gramos de mantequilla, derretida
- ¾ de taza de cocoa en polvo
- 1 cucharada de extracto de vainilla
- 1 cucharada de espresso preparado o licor de frambuesa
- ¼ cdita de sal
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Preparación
En un bowl grande, bate los huevos con el azúcar a velocidad alta durante 10 minutos, hasta obtener una mezcla pálida, espesa y esponjosa.
Agrega el extracto de vainilla y el espresso (o licor). Incorpora la harina, la sal y la cocoa previamente tamizadas.
Añade la mantequilla derretida y mezcla a velocidad baja, solo hasta integrar bien todos los ingredientes.
Vierte la mezcla en un molde previamente engrasado con mantequilla y lleva este molde dentro de una fuente más grande y agrega agua caliente hasta que llegue a la mitad del molde a baño María.
Hornea a 170 °C durante 1 hora, el brownie pudding debe quedar crujiente por fuera y melcochudo por dentro
Sirve caliente y acompaña con helado de vainilla.
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