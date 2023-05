Burger Master 2023: “The Queen”, sabor y crocancia en solo un mordisco

Otra de las participantes paisas de este Burger Master 2023. Foto: Cortesía The Queen Burger

En nuestra sección de Gastronomía y Recetas seguimos con el recorrido de algunos lugares de los diferentes municipios del país que participan desde el 15 y hasta el 22 de mayo en el Burger Máster 2023. Kerry Castrillón fundador de Butacos Burger, el restaurante que invita a probar esta fusión magistral de sabores donde el melao de piña y la mayonesa de chimichurri se mezclan para conquistar cualquier paladar invita a sus comensales a activar sus sentidos con esta propuesta. En cinco preguntas del Burger Máster para El Espectador, hablamos con él y aquí va su historia:

1. ¿Cómo se llama la hamburguesa con la que van a participar en el Burger Máster?

The Queen Burger.

2. ¿Cuál es la historia de su hamburguesa?

Lo más divertido, es que pasas días y meses haciendo combinaciones increíbles, pero visualmente no encuentras lo que buscas. Cuando un día cualquiera te encuentras con sabores, colores y texturas que nunca has elaborado, y ahí es donde comienzas a investigar el producto y pasas a elaborarlo y procesarlo de la forma correcta. Y terminas dándote cuenta de que te metiste en problemas porque para un Burger Máster debes suprimir procesos y tiempo -el cual no tienes durante el evento-, el momento es ya.

Ahora la prueba final… probar el producto y encontrar todos los requisitos de un buen producto, el sabor de cada ingrediente en el primer mordisco, no en el tercero ni en el último, debe de ser en el primero, textura, crocantes, acidez, dulzura, salados, altos y bajos, explosiones de ingredientes en particular, no todos, y por último esa rica sensación de morder otra vez y que nunca se acabe. Ahí es donde te das cuenta de que creaste algo único, rico, inigualable, perfecto para tus sentidos y nace el amor y la pasión por lo que haces, Así nace cada burger creada por nosotros, de un mundo de complicaciones que terminas simplificando y haciéndola parte del día a día de tu vida con una pasión y un amor indefinido e inexplicable.

3. ¿Qué es lo que la hace diferente?¿Cuál es el ingrediente de su región que puede hacerlo ganador de este reto?

El hecho de participar y tener la capacidad de crear desde cero tus mismos ingredientes hace que seas un ganador, porque te equivocaste para llegar a ese momento, aprendiste de su proceso, te motivaste a hacer cada día mejor ese producto, porque amaste lo que hiciste y cautivaste con tu proceso. Sin duda la combinación es perfecta en todos los sentidos.

Es una legendaria carne de 140 gramos angus hecha en casa, queso mozzarella, crocante chucrut alemán, un rico y apretadito chorizo artesanal, bañado en un tradicional melao de piña, con un esponjoso, dorado y suave pan de papa, maquillado con una exquisita mayonesa de chimichurri, mix de lechuga y coronada con unos crocantes bastones de mote y un aro de cebolla... brutalmente deliciosa.

4. ¿Qué papel protagónico juega la hamburguesa en su restaurante?

Es la pauta, es la razón de ser no solo en los Burger Master sino en el día a día, cómo amarrarte de por vida a un producto. Eso es bonito de ver, cómo clientes inician probando todas las burger y terminan quedándose de por vida con tres o cinco favoritas, una cosa que al final se les complica cada vez que llegan a comer sin saber cuál porque quieren un mordisco de todas.

5. ¿Cómo conquistar nuevos paladares con un producto que podría hacer cualquier cocinero?

Todos tenemos la capacidad de crear, pero nunca va a ser igual, así tengas la receta, el paso a paso, nunca se comparará, porque naces con esa esencia, esa pasión y ese amor por hacer las cosas de la mejor manera y no pensando en ti, sino en los gustos de tus clientes. Es ahí donde enamoras a personas desconocidas que, por saciar su apetito, terminan volviéndose adictos a esos sabores que solo sus sentidos amarán por siempre.

Si usted está en Sabaneta y quiere ir a probar esta propuesta de comida casual puede dirigirse a la Carrera 76 sur #46-64-14 allí encontrará esta hamburguesa por solo $16.000 y podrá ser uno de los jurados de esta delicia gastronómica en el Burger Master 2023. ¡A probar!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧