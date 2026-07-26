Caldo de huevo y papa fácil y económico para el desayuno

Este caldo de papa y huevo es un exponente de la gastronomía santandereana. Foto: María Dulcey

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Gastronomía: Colombiana . Un sabor colombiana para disfrutar en familia Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 4 papas pastusas, peladas y cortadas en rodajas gruesas o cubos

4 huevos

1 litro y medio de agua

1 tallo de cebolla larga, finamente picado

1 cucharada de aceite

Sal y pimienta al gusto

Cilantro fresco picado

Tostado (opcional)

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Preparación

En una olla, calienta el aceite y sofríe la cebolla larga durante 2 minutos.

Incorpora el agua y añade las papas.

Cocina a fuego medio durante 20 minutos o hasta que las papas estén completamente blandas, pero que no se deshagan. Rectifica la sal.

Rompe los huevos, uno a uno y agregamos con cuidado sobre el caldo, procurando que queden separados.

Cocina durante 4 a 5 minutos, hasta que la clara esté firme y la yema conserve la textura que más te guste.

Finaliza con cilantro fresco y la cantidad de tostado que te guste.

Sirve y acompaña con arepas amarillas y ahora si a disfrutar.

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