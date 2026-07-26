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Caldo de huevo y papa fácil y económico para el desayuno

Acompaña esta receta de tradición santandereana con arepa amarilla.

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María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
26 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Este caldo de papa y huevo es un exponente de la gastronomía santandereana.
Este caldo de papa y huevo es un exponente de la gastronomía santandereana.
Foto: María Dulcey
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Gastronomía: Colombiana .

Un sabor colombiana para disfrutar en familia

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 4 papas pastusas, peladas y cortadas en rodajas gruesas o cubos 
  • 4 huevos
  • 1 litro y medio de agua
  • 1 tallo de cebolla larga, finamente picado
  • 1 cucharada de aceite
  • Sal y pimienta al gusto
  • Cilantro fresco picado
  • Tostado (opcional)

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Preparación

En una olla, calienta el aceite y sofríe la cebolla larga durante 2 minutos.

Incorpora el agua y añade las papas.

Cocina a fuego medio durante 20 minutos o hasta que las papas estén completamente blandas, pero que no se deshagan. Rectifica la sal.

Rompe los huevos, uno a uno y agregamos con cuidado sobre el caldo, procurando que queden separados.

Cocina durante 4 a 5 minutos, hasta que la clara esté firme y la yema conserve la textura que más te guste.

Finaliza con cilantro fresco y la cantidad de tostado que te guste.

Sirve y acompaña con arepas amarillas y ahora si a disfrutar.

Para leer este fin de semana: ¿Cuál es la diferencia entre el té verde, té rojo, té negro, matcha, aromática y cuál tomar?

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

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