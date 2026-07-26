Caldo de huevo y papa fácil y económico para el desayuno

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Gastronomía: Colombiana .
Un sabor colombiana para disfrutar en familia
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 4 papas pastusas, peladas y cortadas en rodajas gruesas o cubos
- 4 huevos
- 1 litro y medio de agua
- 1 tallo de cebolla larga, finamente picado
- 1 cucharada de aceite
- Sal y pimienta al gusto
- Cilantro fresco picado
- Tostado (opcional)
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Preparación
En una olla, calienta el aceite y sofríe la cebolla larga durante 2 minutos.
Incorpora el agua y añade las papas.
Cocina a fuego medio durante 20 minutos o hasta que las papas estén completamente blandas, pero que no se deshagan. Rectifica la sal.
Rompe los huevos, uno a uno y agregamos con cuidado sobre el caldo, procurando que queden separados.
Cocina durante 4 a 5 minutos, hasta que la clara esté firme y la yema conserve la textura que más te guste.
Finaliza con cilantro fresco y la cantidad de tostado que te guste.
Sirve y acompaña con arepas amarillas y ahora si a disfrutar.
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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧