¿Cuál es la diferencia entre el té verde, té rojo, té negro, matcha, aromática y cuál tomar?

Ten cuidado y no confundas el té rojo con el rooibos, aunque comparten el mismo color, el té se destaca por un sabor intenso, mientras el otro es una infusión de hierbas y tiene un sabor más dulce. Foto: Getty Images - rodrigobark

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Lo primero que me gusta aclarar es que no todo lo que llamamos “té” es té de verdad. El té como tal (el verde y el negro) viene de una sola planta, la Camellia sinensis. Todo lo demás, como la manzanilla, la menta o el rooibos, en realidad son infusiones de otras plantas. A esas se les llama tisanas, y por lo general no tienen cafeína.

Salen de la misma planta, lo que cambia es cómo se procesa la hoja. El té negro se oxida por completo y el verde casi no, y por eso el verde conserva más de esos compuestos buenos que llamamos polifenoles. ¿Y qué son los polifenoles? Para explicarlo sencillo, son sustancias naturales que están en las plantas y que funcionan como antioxidantes, es decir, ayudan a proteger las células de tu cuerpo, por eso se asocian con los beneficios que les atribuimos a estas bebidas.

Aquí viene lo interesante, un estudio de la Universidad de Brock, en Canadá, encontró que el té verde y el negro tienen alrededor del doble de polifenoles que las tisanas de hierbas, y estuvieron entre los de mayor capacidad antioxidante. Los dos sí traen cafeína, pero mucho menos que un café: según ese mismo trabajo, una taza de té ronda entre los 30 y los 50 miligramos, mientras que el café anda por los 135.

El rooibos viene de otra planta distinta y no tiene cafeína, así que es una buena opción para la tarde o la noche. Eso sí, en los análisis de ese estudio canadiense su contenido de polifenoles fue bastante menor que el del verde o el negro, aunque conserva su propia capacidad antioxidante. Un dato curioso: el rooibos rojo es simplemente la versión oxidada del rooibos.

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El matcha también es té verde, pero cultivado bajo sombra y molido hasta quedar en un polvo finito que te tomas completo. Ese cultivo bajo sombra hace que acumule más cafeína, y así lo reporta una revisión de la Universidad Médica de Pomerania, en Polonia: el matcha suele tener más cafeína que el té verde de toda la vida.

Y ahora te voy a contar algo que a mí me sorprende mucho, en cuanto a polifenoles y antioxidantes, el matcha no le gana al té verde en bolsita o en hebra. Al contrario, un estudio de la Universidad Southwestern, en Texas, encontró que el té en bolsa y el suelto tuvieron en promedio más polifenoles y más capacidad antioxidante que el matcha.

Y hay más, en ese mismo trabajo, dentro del matcha, “el culinario”, (el más económico, el que usamos para cocinar y hacer postres) mostró más polifenoles y antioxidantes que “el ceremonial”, que es el más caro y de sabor más suavecito. El ceremonial sí tenía un poco más de cafeína, pero no más antioxidantes. Así que no, no necesitas gastar de más para aprovechar sus beneficios.

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Estas no vienen de la planta del té y no tienen cafeína. En el estudio canadiense fueron las de menor contenido de polifenoles y antioxidantes, con la manzanilla en el punto más bajo. Eso no quiere decir que no sirvan: una revisión hecha en el Saveetha Dental College, en Chennai (India), recopila usos tradicionales muy queridos, como la manzanilla para relajar y la menta para el malestar del estómago. Solo ten en cuenta que muchos de esos beneficios vienen de reportes generales y todavía hacen falta más estudios que los confirmen.

Mi respuesta favorita para ti es que eso depende de lo que busques, sí, si quieres más antioxidantes por taza, ve por el té verde (incluyendo el matcha) o negro y recuerda que no hace falta el matcha más caro para eso. Pero si definitivamente no quieres cafeína, el rooibos y las aromáticas son perfectos, sobre todo para consumir en la noche.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧