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Carne desmechada casera paso a paso, jugosa y llena de sabor

Usa esta preparación en patacones, arepas y más. Preparada en olla a presión con un sofrito lleno de sabor.

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Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
19 de agosto de 2026 - 05:00 p. m.
Esta carne desmechada puede servirse con platanitos en moneda, arroz o con unas buenas lentejas.
Esta carne desmechada puede servirse con platanitos en moneda, arroz o con unas buenas lentejas.
Foto: Getty Images - VeselovaElena
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Gastronomía: Colombiana.

Usa ají dulce en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 45 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 1 kg de espaldilla (o corte de res para desmechar)
  • 2 cucharadas de aceite de achiote
  • 3 dientes de ajo
  • 2 ajíes dulces
  • 1 rama de cebolla larga
  • 1/2 cebolla blanca
  • Vegetales al gusto para el sofrito (pimentón, tomate, zanahoria, etc.)
  • 1/2 taza de salsa de tomate
  • Caldo de la cocción (reservado)
  • Sal al gusto

Para destacar: Receta para preparar jarrete de res estofado

Preparación

Sella la espaldilla a fuego alto con el aceite de achiote hasta dorarla por ambos lados.

Pásala a una olla a presión con el ajo, el ají dulce, la cebolla larga y la cebolla blanca.

Cocina en la olla a presión hasta que la carne esté bien blanda (aproximadamente 35–40 minutos). Reserva el caldo.

Desmecha la carne con dos tenedores o con las manos.

Aparte, prepara un sofrito con todos los vegetales que tengas.

Incorpora la carne desmechada al sofrito junto con la salsa de tomate y un poco del caldo de la cocción.

Rectifica el sabor, deja que se integre unos minutos y sirve.

No pierdas de vista: Mientras la olla siga puesta

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

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