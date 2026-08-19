Carne desmechada casera paso a paso, jugosa y llena de sabor

Esta carne desmechada puede servirse con platanitos en moneda, arroz o con unas buenas lentejas. Foto: Getty Images - VeselovaElena

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Gastronomía: Colombiana . Usa ají dulce en esta preparación Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 45 minutos.

45 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 1 kg de espaldilla (o corte de res para desmechar)

2 cucharadas de aceite de achiote

3 dientes de ajo

2 ajíes dulces

1 rama de cebolla larga

1/2 cebolla blanca

Vegetales al gusto para el sofrito (pimentón, tomate, zanahoria, etc.)

1/2 taza de salsa de tomate

Caldo de la cocción (reservado)

Sal al gusto

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Preparación

Sella la espaldilla a fuego alto con el aceite de achiote hasta dorarla por ambos lados.

Pásala a una olla a presión con el ajo, el ají dulce, la cebolla larga y la cebolla blanca.

Cocina en la olla a presión hasta que la carne esté bien blanda (aproximadamente 35–40 minutos). Reserva el caldo.

Desmecha la carne con dos tenedores o con las manos.

Aparte, prepara un sofrito con todos los vegetales que tengas.

Incorpora la carne desmechada al sofrito junto con la salsa de tomate y un poco del caldo de la cocción.

Rectifica el sabor, deja que se integre unos minutos y sirve.

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