Carne desmechada casera paso a paso, jugosa y llena de sabor

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Gastronomía: Colombiana.
Usa ají dulce en esta preparación
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 45 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 1 kg de espaldilla (o corte de res para desmechar)
- 2 cucharadas de aceite de achiote
- 3 dientes de ajo
- 2 ajíes dulces
- 1 rama de cebolla larga
- 1/2 cebolla blanca
- Vegetales al gusto para el sofrito (pimentón, tomate, zanahoria, etc.)
- 1/2 taza de salsa de tomate
- Caldo de la cocción (reservado)
- Sal al gusto
Para destacar: Receta para preparar jarrete de res estofado
Preparación
Sella la espaldilla a fuego alto con el aceite de achiote hasta dorarla por ambos lados.
Pásala a una olla a presión con el ajo, el ají dulce, la cebolla larga y la cebolla blanca.
Cocina en la olla a presión hasta que la carne esté bien blanda (aproximadamente 35–40 minutos). Reserva el caldo.
Desmecha la carne con dos tenedores o con las manos.
Aparte, prepara un sofrito con todos los vegetales que tengas.
Incorpora la carne desmechada al sofrito junto con la salsa de tomate y un poco del caldo de la cocción.
Rectifica el sabor, deja que se integre unos minutos y sirve.
No pierdas de vista: Mientras la olla siga puesta
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧