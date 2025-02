Club Colombia lanza cerveza, sin alcohol, con el café de Juan Valdez

La nueva lata ya está en las distintas tiendas donde se distribuyen las dos marcas. Foto: Edwin Bohórquez Aya

En una de las tiendas emblemáticas de Juan Valdez, al norte de Bogotá, rodeada de los hoteles que reciben a diario extranjeros, y también de una de las zonas con mayor concentración de restaurantes de alto valor en la capital, la gente de Bavaria anunció la salida al mercado de un producto que bien podría decirse que lleva a Colombia por donde se le mire: una cerveza con café. Es 100 % premium por donde se le mire. Viene de la fusión de Club Colombia y de Juan Valdez. La cerveza, ícono del país en el segmento más alto de la pirámide y el café de exportación que es ícono en el mundo. ¿Es un café que sabe a cerveza o una cerveza que sabe a café? Pues de eso hablamos con Álvaro Luna, vicepresidente de Marketing de Bavaria, y esto fue lo que nos contó:

Álvaro, ¿qué fue lo que hicieron con Juan Valdéz?

Mira, es un proyecto que lleva más de dos años en remojo y por fin, como dice la campaña, por fin juntos, que era mezclar dos pasiones de los colombianos, uno de los productos más consumidos en Colombia, el café y la cerveza.

Entonces poder hacer esa unión, pues llevaba mucho tiempo en desarrollo de tecnología, y a entender cómo se podía hacer que saliera un muy buen producto. Ya existían cervezas con café en el mundo, pero ninguna con Juan Valdés, con un café de alta calidad. Y esta es la primera sin alcohol, porque encontramos que el producto era tan bueno y nació una tecnología que llevábamos usando muy poco tiempo de levadura, que llamamos nosotros levadura inteligente, que no produce alcohol.

Entonces hicimos las pruebas y nos gustó muchísimo el producto. Creo que salió y encontramos algo, un insight que es súper interesante de, pues, ya nunca va a ser tan temprano para una cerveza ni tan tarde para un café. Entonces, esa unión hace que no solo dos marcas icónicas que comparten mucho en sus valores y en el nacimiento de marcas de exportación, sino en el producto mismo, porque es un producto de un sabor muy rico que se nota el café y la cerveza, de muy bajas calorías, solo tiene 25 calorías por cada 100 mililitros y que no tiene alcohol. Entonces esa tendencia al no alcohol viene creciendo muy fuerte.

Háblenos de la categoría. Qué cerveza es, porque cervezas con café hay muchas...

Es una cerveza lager, negra, 100% malta, con café, ellos llaman Excelsior de alta calidad en la familia Club Colombia. Es igual que la misma maestría de producción de una Club Colombia y lo único que cambia es la levadura, que es esta levadura nueva que te estoy diciendo que es una tecnología única porque que no produce alcohol. Cervezas con café, como ya lo dijiste tú, ya están en el mercado.

Y más, si uno es de los que va buscando esas cervecerías chiquitas, se encuentra por montones.

Exacto, los artesanales son las pioneras en ese tipo de cosas. Pero uno sabe que Club Colombia es Club Colombia.

Quiero saber cómo se proyectan en ese nicho de las cervezas, por ejemplo, con café. Cuánto aspiran vender en este nicho sin alcohol.

Las cervezas sin alcohol vienen a una tendencia muy fuerte porque amplían mucho las ocasiones de consumo. Es un producto natural de muy bajo contenido calórico, entonces hace mucho, como llaman, mucho ‘fit’ en las tendencias hoy de cuidado y de balance, y esa tendencia viene creciendo muy fuerte en el mundo y en Colombia.

Hemos lanzado ya varias marcas sin alcohol que vienen ganando terreno, pero esta tiene una adición que es el sabor, y Club Colombia, con toda la maestría y la calidad de 100% malta, que se mezcla con el café, entonces, pues, va a generar por lo menos curiosidad en probarla.

Hábleme de números...

Mira, nosotros vamos a producir casi 2.000 hectolitros en esta primera edición especial que va a salir a 3.500 pesos, entonces eso va a dar accesibilidad a muchas personas que, por el cold brew que llaman, pagan $7.000 u $8.000 mil pesos. Con esta opción vas a poder comprar un cold brew a $3.500 sin alcohol y con toda la calidad de las dos marcas.

¿En dónde la van a poner a la venta?

En masivo, claro, va a estar en Carulla, en Rappi, en Oxxo, en Tada, que nuestro y commerce, en todos los Juan Valdéz a nivel nacional las próximas semanas y va a tener la cobertura clásica de Club Colombia en lo que llamamos nosotros el canal moderno. Algunas tiendas de barrio o tiendas sociales.

Ahora, para los que no estamos en el negocio cervecero, pero sí queremos entender un poco, ¿en hectolitros eso qué quiere decir?

Casi un millón de latas. Vamos a producir 750 mil latas estos primeros tres meses.

Y eso, ¿qué tamaño es?

Es para testear mucho el mercado y la recepción. Hoy, por ejemplo, para que te lleves una idea: el mercado de ceros (cerveza sin alcohol) en Colombia vende un millón y medio de unidades al mes.

Me imagino que van a hacer campaña publicitaria en conjunto con Juan Valdez...

Sí, el concepto de “Por fin juntos” nos permitió jugar un poco con ese realismo mágico de los dos productos y la campaña es una campaña muy bonita, diseñada contando desde el mito a la leyenda de cómo se produce esto cuando el café y la cebada se unen, y un poco jugando con ese realismo mágico, porque al final el producto es algo que de pronto en un pasado no se hubiera soñado un consumidor.

Yo soy consumidor de café y me gustan, digamos, cafés especiales. Aquí que estoy probando: ¿Un café con cerveza o una cerveza con café?

Es más una cerveza con café, porque, digamos, es producida en Bavaria, con la maestría que usa Club Colombia y lo que hacemos es que al proceso con la cerveza le introducimos los granos de café, que es lo que da el sabor.

Yo soy deportista, regularmente no tomo alcohol, pero sí café...

Exacto, esto es para. La cebada es un producto supremamente natural de mucha calidad y de ingredientes naturales porque es una mezcla donde literalmente estás cocinando cereales y claro, el alcohol sale al ponerle la levadura. Aquí la diferencia es que la levadura no produce alcohol, entonces tienes todas las propiedades de la cerveza, de la cebada, de la malta, y adicional tienes el ‘kick’ del café que le da el tema de la cafeína y hacen que sea un producto por un lado muy natural, pero también de muy bajo contenido calórico. Solo tiene 25 calorías por cada 100 mililitros, que es una lata.

¿Entonces esto puede ser un producto de entrada para las comunidades jóvenes que tal vez no están tan cercanas a la cerveza o al alcohol en general?

Creo que es más un producto para la gente como tú que le gusta la cerveza y le gusta el café, sin embargo, la cerveza la está dejando para el viernes por la noche porque tiene alcohol, y aquí te permite disfrutar de una cerveza en cualquier momento sin necesidad de preocuparte de las consecuencias porque es totalmente natural. Es un alimento, al final.

Juan Valdez representa 547 mil familias cafeteras. ¿Cuál va a ser el impacto para esas familias?

En la medida en que el producto sea más exitoso, pues va a ser mayor el porcentaje las ventas, de unos royalties para los agricultores. Esta alianza al final lo que hace es dinamizar un poco más nuestro segmento como las cervezas, pero también el café, lo que te decía antes, los cold brew, que están muy de moda, tienen un precio muy alto por el costo de producción, con este nos permite seguir usando café a un precio mucho menor, lo que puede hacer mucho más masivo el producto y al final, pues cada lata que se venda será un rédito para los caficultores.

Si esto les sale bien aquí en Colombia, estamos hablando del café colombiano que es el emblema nacional, ¿contemplan llevar la propuesta a otros países?

Esa es una muy buena pregunta porque es un poco el potencial que puede tener la unión de estas dos marcas y un poco si uno se remonta a los orígenes de las dos marcas, Club Colombia, por ejemplo, nació para ser exportada, se creó por Bavaria como conmemoración para ser exportada en los años 50. Y Juan Valdez también es la marca que se unió a los caficultores para poder posicionar café afuera, entonces tiene todo el sentido que en algún momento sea exportada porque los dos productos exportan hoy en día.

